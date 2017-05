VIDEO BNR atrage atentia asupra aparitiei unui risc nou, deocamdata redus ca intensitate: cel al vitezei de crestere a preturilor imobiliare

Economia Romaniei se confrunta cu un un nou risc, cel al accelerarii preturilor din domeniul imobiliar, in conditiile in care cresterea peste potential duce la acumularea de tesiuni si la largirea deficitelor, potrivit datelor raportului asupra stabilitatii financiare, prezentat joi de viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Liviu Voinea. E drept, aceste riscuri nu inseamna ca ele se vor produce, a tinut sa precizeze in debutul conferintei de joi Guvernatorul Isarescu. "Este de datoria noastra sa urmarim aceste riscuri si sa le comunicam. Asta contribuie la diminuarea riscului, nu inseamna ca acesta trebuie sa se si materializeze", a afirmat Isarescu.Intrebat daca , in cazul intensificarii preturilor imobiliare, BNR va interveni pentru a frana eventuale excese, viceGuvernatorul Voinea a spus ca deocamdata nu e cazul sa se intervina cu masuri macroprudentiale, dar sigur, BNR are acest tip de instrumente la indemana. "Cresterea economica nu este determinata de creditare in ansamblu. Nu e nici lipsita de creditare, dar nu e determinata de ea. De aceea, eventuale masuri de politica monetara, care au oricum o intarziere in timp pana la care isi produc efectele, s-ar putea sa nu aiba un efect ridicat. Deocamdata noi am sesizat acest risc care e usor peste nivelul prag calculata dupa metologia Comisiei Europene", a mai spus Voinea.Mai jos aveti harta riscurilor, asa cum a fost ea prezentata joi de oficialii BNR:Preturile apartamentelor din marile orase din Romania au crescut cu 1,2% in aprilie, comparativ cu luna precedenta, in timp ce scumpirea medie din ultimul an este de aproape 8,8%, arata datele publicate luni de portalul imobiliare.ro. In Romania exista deja patru orase unde pretul mediu pe metrul patrat costa peste 1.000 de euro: Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Constanta.Potrivit raportului BNR, principalul risc la adresa economiei romanesti este cel de reducere a increderii investitorilor in economiile emergente, dar acesta s-a diminuat in ultimele luni.Iata mai jos principalele 10 mesaje ale Raportului privind stabilitatea financiara:"In raportul actual veti vedea ca riscul privind riscul de instabilitate se mentine, nu se va diminua usor, pentru ca ramane aici in mintea oamenilor. Cand te aventurezi in asemenea modificari legislative care privesc bazele juridice stabilite in urma cu mii de ani, sa spun asa, nu exagerez, de catre romani, bineinteles ca publicul mentine o anumita impreviziune, ca sa folosesc cuvantul. Nu stim ce se va intampla in Romania in urmatoarea perioada, deci de aceea noi am pastrat acest risc, dar l-am trecut la categoria risc moderat si in descrestere", a mai spus joi, Isarescu.Acesta a precizat ca BNR a avertizat anul trecut asupra acestui risc, facand referire la Legea darii in plata si la Legea privind conversia creditelor luate in franci, dar ca in prezent riscurile sunt diminuate."Anul trecut, noi am avertizat in acest Raport privind stabilitatea financiara asupra unui risc sistemic sever. In acest raport veti vedea ca s-a trecut in mod special: Romania nu este in fata unui risc sistemic sever in domeniul financiar. Anul trecut am considerat ca avem si acela a fost incertitudinea legislativa rezultata din cele doua proiecte de lege care interveneau in contractele de credit ipotecare. Ulterior, in urma discutiilor, inclusiv cu reprezentantii Bancii Nationale, in intelepciunea sa legiutorul roman, Parlamentul, a introdus, a modificat proiectul initial, a introdus niste limite privind accesul la Legea darii in plata, iar ulterior, Curtea Constitutionala a redus si mai mult aceste riscuri prin referire la un principiu care era in Codul Civil, nu a trebuit sa dam drumul la o lege care sa intre in conflict cu ceea ce deja prevedea Codul Civil, e vorba de principiul impreviziunii, in cazul Legii darii in plata si prin declararea drept neconstitutionala a Legii privind conversia creditelor in franci elvetieni la cursul istoric. Toate acestea au dus la diminuarea riscului", a conchis Guvernatorul.Vezi mai jos orezentarea facuta joi la sediul BNR: