Pentru a elimina orice neclaritati, conducerea INS anunta reluarea intalnirilor periodice informale cu personalitati ale mediului academic si de cercetare

Pentru trimestrul I al anului 2017, s-au prezentat doar datele semnal disponibile in aceasta etapa, reprezentand evolutia lunara si la nivel de trimestru (dinamica). Se precizeaza ca aceste date sunt determinate exclusiv prin metoda de productie, singura aplicabila, potrivit standardelor UE in aceasta etapa. Este de la sine inteles ca, prin aceasta metoda nu se cuprind date si informatii cu privire la investitii, consum final, export net, acestea facand obiectul etapei provizoriu I si a celorlalte etape succesive, urmand a fi prezentate cu prilejul comunicatului asupra evolutiei PIB provizoriu I la termenul de 7 iunie a.c.

Intalnirea de la Senat, intre reprezentantii INS si cei ai Comisiei, a avut loc miercuri, 24.05.2017. Cu acest prilej, Presedintele INS a argumentat consistenta si validitatea datelor elaborate de INS pentru trimestrul I ca date semnal (primele estimari), precum si faptul ca aceste date au fost transmise si integrate de Eurostat in agregatele europene.

Presedintele INS a folosit totodata acest prilej pentru a face cunoscut faptul ca:"in conformitate cu Legea statisticii Europene, Regulamentul (CE) nr.223/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul 2015/759 al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 223/2009) si Legea nr. 226/2009 privind organizarea si functionarii statisticii oficiale din Romania cu modificarile si completarile ulterioare, statistica romaneasca precum si statisticile tuturor statelor membre si a Comisiei (Eurostat) functioneaza sub imperativul "independentei profesionale". Potrivit acestuia "statisticile trebuie sa fie elaborate, produse sI difuzate in mod independent in special in ceea ce priveste alegerea tehnicilor, definitiilor, metodologiilor si surselor care urmeaza sa fie utilizate precum si in ceea ce priveste termenele si continutul tuturor formelor de difuzare, iar indeplinirea respectivelor sarcini se desfasoara fara nicio presiune din partea unor grupuri politice sau de interese sau din partea Uniunii sau a autoritatilor nationale."

In acest sens, conform articolului 5a al aceluiasi Regulament, 759: "Conducatorii institutelor nationale de statistica actioneaza in mod independent in indeplinirea sarcinilor lor statistice si nu solicita si nici nu primesc instructiuni din partea vreunui Guvern sau a altei institutii, organism, birou sau entitati".

Aducerea la cunostinta opiniei publice, a factorului politic si a tuturor celorlalte categorii de utilizatori de date statistice a contextului european, cadrului legal si functional al INS in elaborarea, prelucrarea si difuzarea datelor statistice este facuta prin prezentul "comunicat de presa", exclusiv in scopul mentinerii si intaririi credibilitatii INS, intregului Sistem National Statistic, conditie indispensabila de garantare a calitatii informatiei statistice cu privire la dezvoltarea economico-sociala a Romaniei.

In acelasi timp, potrivit Principiilor fundamentale ale statisticilor oficiale adoptate prin Rezolutia Adunarii Generale ONU la 29 ianuarie 2014, oficiile de statistica sunt indreptatite sa comenteze asupra interpretarii eronate sau a utilizarii necorespunzatoare a statisticilor. Totodata, pentru asigurarea unui grad mai mare de transparenta si intelegere a procesului de producere si al continutului indicatorilor statistici, care sa determine evitarea aparitiei in spatiul public a unor neclaritati privind consistenta si relevanta acestora, conducerea INS anunta reluarea intalnirilor periodice informale cu personalitati ale mediului academic si de cercetare, experti si diferite alte categorii de specialisti din domeniul economic si social.

INS a transmis Comisiei de buget a Senatului date detaliate pentru trimestrele anului 2016 privind Produsul Intern Brut calculat prin cele doua metode specifice, metoda de productie si metoda cheltuielilor, transmit oficialii Statisticii intr-un comunicat difuzat joi. "Sfera datelor a cuprins informatii la nivel de ramuri ale economiei, exportul, importul si soldul operatiilor de comert exterior, precum si datele pentru indicatorii pe termen scurt ce au stat la baza calcului PIB 2016. De asemenea, au fost prezentate date statistice cu privire la evolutia trimestriala implicit elementele necesare identificarii ecartului intre date pentru fiecare dintre etapele de elaborare, astfel: informatii semnal la 45 de zile; provizoriu I la 60 de zile; provizoriu II la 90 de zile; date semidefinitive la 15 luni; date definitive la 26 de luni", se mai arata in comunicat.Ce mai arata INSInstitutul National de Statistica a difuzat, conform calendarului comunicatelor de presa, la data de 16 mai 2017 ora 9, comunicatul privind "Produsul intern brut-estimari semnal trimestrul I 2017". Potrivit comunicatului, produsul intern brut a inregistrat in trimestrul I 2017 fata de acelasi trimestru din 2016 o crestere de 5,7% pe seria bruta si 5,6% pe seria ajustata sezonier.Comparativ cu trimestrul IV 2016, cresterea PIB a fost de 1,7%, date ajustate sezonier. Rezultatele inregistrate in privinta cresterii PIB au fost comentate in mass media in mod diferentiat: "pe de o parte ca neasteptat de mari, umflate si chiar falsificate" iar, pe de alta parte, ca "nereprezentand o surpriza pentru cei atenti la realitatea economica".Prima asertiune (cea pesimista) se bazeaza, in general, pe evaluari si tendinte presupuse, dupa evolutiile inregistrate in trimestrele anterioare ale anului 2016, cea de-a doua (pozitiva), dupa nivelul indicatorilor difuzati prin comunicatele de presa ale INS cu privire la evolutiile inregistrate la principalii indicatori sectoriali in cele trei luni ale trimestrului.