Noua procedura de comunicare la banci a documentelor de executare silita emise de autoritatile fiscale

Incepand cu data de 12 Iunie 2017 comunicarea actelor de executare emise de autoritatile fiscale catre institutiile financiare se va face doar in format electronic, potrivit prevederilor OMFP nr. 691/2017, care intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea in monitorul oficial.In acest sens Agentia Nationala de Administrare Fiscala pune la dispozitia institutiilor de credit, in spatiul privat de pe portalul ANAF, un sistem informatic prin care utilizatorii incarca si descarca documente. Actele de executare se comunica prin portal, sub forma unui fisier PDF cu xml atasat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta.Pentru aplicarea acestei proceduri se va semna un protocol de colaborare intre ANAF si Asociatia Romana a Bancilor, prin care se vor detalia procedurile efective de comunicare electronica.Data comunicarii catre institutia de credit a actului de executare este prima zi bancara urmatoare zilei incarcarii actului de executare in sistemul informatic amintit, iar ora comunicarii este ora de incepere a zilei bancare. Actele de executare emise in forma electronica de organul fiscal central se semneaza de catre Ministerul Finantelor Publice cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata cu modificari.Incepand cu data de 1 iulie 2018, actele de executare comunicate de organul fiscal central se semneaza cu sigiliu electronic calificat, emis in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European.Prelucrarile de date cu caracter personal cuprinse in actele de executare comunicate institutiilor de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta se fac cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.