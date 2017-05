ANAF, bilant la 3 luni: Peste 42.000 de verificari fiscale/Au fost atrase la bugetul consolidat sume suplimentare de 2.06 miliarde lei si a fost diminuata pierderea fiscala cu 648,95 mil lei

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a desfasurat in perioada ianuarie - martie 2017 peste 42.000 de verificari la contribuabili persoane fizice si juridice, cu 13,26% mai mult decat in aceeasi perioada a anului 2016, arata datele ransmise vineri de Fisc." In urma acestor controale au fost atrase la bugetul generat consolidat sume suplimentare de 2.065,07 mil lei si a fost diminuata pierderea fiscala cu suma de 648,95 mil lei. Au fost aplicate peste 10.300 de amenzi contraventionale in suma totala de 49,31 mil lei, cu 18,17% mai mult decat in perioada ianuarie - martie 2016 si au fost incasate un numar de 12.469 amenzi in suma totala de 50,57 mil lei (cu 36,98% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut)", se mai arata in comunicat.Au fost inaintate organelor abilitate in vederea continuarii cercetarilor peste 780 de sesizari pentru un prejudiciu de 1.491,45 mil lei.Combaterea evaziunii si a fraudei fiscale reprezinta obiectivul strategic al ANAF. Conducerea Agentiei Fiscale monitorizeaza permanent rezultatele activitatii institutiei in domeniile cu grad ridicat de risc la evaziune fiscala, prin introducerea indicatorilor de evaziune.