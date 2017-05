Lira sterlina, lovita dur de sondajele politice din Marea Britanie. Dolarul se simte bine, iar aurul a luat iar viteza 

Dollar Index, indicele care urmareste evolutia monedei americane fata de sase valute majore rivale a urcat cu 0,18 procente, pana la 97,423 de puncte, dupa ce vineri a atins si maximul saptamanii, 97,548, potrivit Reuters.Economia americana a incetinit mai putin in primul trimestru al anului decat se credea anterior. Produsul intern brut s-a extins cu o rata anuala de 1,2 procente, nu cu 0,7 procente cum se anuntase luna trecuta, a informat vineri Departamentul pentru Comert al SUA.“Cifra PIB a fost o surpriza placuta. Nu cred ca pietele se asteptau la o revizuire atat de mare”, spune Sireen Haraji, strateg in domeniul Forex pentru filiala Mizuho din New York.“Aceasta confirma, sau macar ofera putin alinare, ideii ca slabiciunea pe care am observat-o in ce priveste performanta economica este probabil trecatoare”, a adaugat expertul citat.Moneda americana se depreciase saptamana aceasta dupa ce stenogramele celei mai recente intruniri a Rezervei Federale au aratat ca decidentii politicii monetare au cazut de acord ca trebuie sa amane majorarile de dobanda pana cand va deveni clar ca recenta incetinire economica din Statele Unite este temporara.Dolarul a scazut cu 0,55% fata de moneda japoneza, pana la 111,2 yeni desi recuperase anterior in timpul sedintei scaderile fata de yen, iar euro a ajuns la un minim saptamanal de 1,1161 USD fata de moneda americana.“Este greu de tras o concluzie despre evolutia cotatiilor de joi si de vineri. Va trebui sa asteptam pana cand pietele vor ajunge la lichiditatea normala, martea viitoare”, spune Win Thin, sef pentru strategii privind monedele pieteleor energente la Brown Brothers din New York.s-a prabusit circa un procent fata de dolar pana la 1,2776USD, minimul ultimei luni, dupa ce un sondag al companiei YouGov publicat joi a aratat ca avansul partidului premierului britanica Theresa May fata de opozitia laburista s-a micsorat pana la doar cinci procente cu mai putin de doua saptamani inainte de alegerile generale.Presupunerea ca un scrutin castigat cu un avans mare ii va aduce Theresei May atuuri in fata adeptilor Brexitului dur din propriul partid si ii va permite sa negocieze o iesire mai linistita din Uniunea Europeana generase o apreciere de patru procente a lirei sterline de la anuntul organizarii alegerilor si pana acum. Aceasta varianta a fost contrazisa insa de unele sondaje recente.Pe piata materiilor prime,a mai recuperat vineri din scaderea accentuata de joi, generata de investitorii dezamagiti de reducerile de productie al OPEC, iar Wall Street-ul a reusit sa ajunga la a saptea sedinta consecutiva de cresteri.Randamentele obligatiunilor americane au ramas pe loc, iars-a scumpit puternic in conditiile aversiunii fata de risc si a ingrijorarilor privind incertitudinile politice. Aurul a atins astfel cea mai inalta cotatie de la 1 mai si pana acum.“Am avut parte de zgomot politic dinspre Trump si dinspre administratia SUA si exista, in general, un anume element de incertitudine in piete, ceea ce ajuta aurul”, a explicat Carsten Menke de la Julius Baer din Zurich.Cotatia spot a metalului pretios a avansat cu 0,9%, pana la 1.267 dolari pentru o uncie. Preturile futures ale aurului au urcat cu 0,82%, pana la 1.266,70 dolari uncia.Revenirea partiala de vineri a cotatiilor titeiului a venit dupa o zi de presiuni negative. Unii participanti din piata luasera in considerare o reducere a productiei mai agresiva si mai de durata a tarilor din cartelul marilor exportatori de petrol.Sortimentul US Crude a urcat vineri cu 1,82 procente pana la 49,79 dolari barilul iar sorimentul brent a inchis sedinta la 52,15 dolari, cu 1,34% mai mult fata de inchiderea de joi. Ambele au terminat, insa, saptamana pe minus.