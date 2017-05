Studiu: 84% din clientii bancilor pentru locuinte mentioneaza cel putin o problema cu spatiul locativ.Procentul e similar cu situatia mentionata in sondaje pe populatie generala

Majoritatea absoluta a clientilor, opt din zece (78%) folosesc economiile si prima de stat pentru imbunatatirea locuirii. Este semnificativ ca persoanele care nu au luat credit au acelasi comportament de investitie a fondurilor economisite ca si clientii care au luat credit.

Practicile standard in studiile de satisfactie considera ca un produs sau serviciu are o performanta, superioara, daca minimum 75% din clienti sunt multumiti sau foarte multumiti. Pe total, clientii Bauspar ating un scor inalt de 77%. In Romania se intampla rar ca institutii sau produse financiare sa atinga un asemenea nivel de satisfactie a clientilor, in toate straturile sociale majore.

Majoritatea (72%) traiesc cu pana la 5.000 lei pe luna / pe gospodarie ; 46% din gospodariile clientilor traiesc cu un venit total de sub 3.000 lei pe luna, ceea ce la o medie de 2,7 oameni pe gospodarie inseamna putin peste 1.100 lei pe persoana. Circa 18% au indicat peste 5.000 lei, dar majoritatea au mult sub 6.000 lei (decila 10 dupa INS).

Gospodariile sarace cu contracte Bauspar reprezinta aproape jumatate (46%) si includ in special persoane peste 65 de ani, locuitori din rural si orase mici.

Gospodariile cu credit (16%) au o probabilitate mai mica de la lua credit Bauspar pentru ca au deja unul ipotecar. Procentele incadrate arata grupuri unde frecventa creditului depaseste media de 16% pe total.

Proportia clientilor care au probleme cu locuinta e mai mare in gospodariile sarace, pentru toate categoriile de probleme, in afara \u000Bde marimea locuintei. Dar problemele locative sunt sistemice pentru ca sunt prezente si in gospodariile cu venit peste medie.



In blocuri, unul din 4 clienti traieste in locuinte unde numarul persoanelor e mai mare decat numarul camerelor de locuit. Densitatea excesiva apare mai frecvent la clientii tineri (18-34).

Clientii care se plang ca locuinta e prea mica raporteaza rate semnificativ mai mari de stres psihologic decat clientii care semnaleaza alte deficiente cu locuinta.

Aproape 85% din clientii bancilor pentru locuinte mentioneaza cel putin o problema cu spatiul locativ, reiese dintr-un studiu prezentat luni de conducerea celor doua banci care opereaza pe piata locala a economisirii-creditarii. Studiul a fost prezentat de Petre Datculescu, directorul IRSOP, in cadrul unei conferinte de presa. Sistemul de economisire-credtare este in prezent blocat, in sensul ca nu mai intra niciun client nou (din cauza controlului Curtii de Conturi, cu care bancile se judeca), iar de la declansarea scandalului cateva zeci de mii de romani au iesit din sistem. Mecanismul de functionare al bancilor pentru locuinte este similar celui al Caselor de Ajutor Reciproc: cativa contribuabili intra si economisesc pentru ca unul sa poata lua un credit. Studiul a aratat de asemenea ca un procent covarsitor (82%) nu ar fi de acord sa interzica parintilor si bunicilor de a face contracte copiilor sau nepotilor, adica exact ceea ce controlul Curtii de Conturi a indicat ca fiind o vulnerabilitate a sistemului.In apararea sistemului (denumit Bauspar), a sarit si Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, la o conferinta de presa de acum doua saptamani "Mesajul nostru este ca aceste banci (bancile pentru locuinte- n.red) ar fi necesare pentru Romania. Unii spun ca acest gen de banci ar fi depasite, ca au fost bune in perioada reconstructiei Germaniei samd. Eu nu cred insa in aceste argumente. Consider ca bancile pentru locuinte sunt foarte bune pentru Romania si cred ca avem nevoie de o dezvoltare a spaiului locativ si nu cred ca doar prin Prima Casa", a spus Isarescu.

In prezent, legislativul analizeaza un proiect de lege care sa clarifice toate aspectele considerate insuficient de clare in opinia Curtii de Conturi, presedintele BCR Bpl, Lucian Anghel sperand ca proiectul sa ajunga in plen inainte de inceperea vacantei parlamentare.



Sistemul Bauspar isi are avantajele lui fata de clasicul sistem bancar. Dobanzile la care te imprumuti sunt fixe si mai e si cultura economisirii, care in Romania e destul de precara. Te responsabilizeaza prin "obligatia" de a pune lunar bani deoparte. Nemaivorbind de riscul de dobanda, pe care Bauspar-ul il elimina. Momentan, cei mai multi romani folosesc sistemul "Prima Casa" pentru achizitia de imobile, sistem subventionat de Stat. In momentul in care dobanzile pe plan european vor creste, e de asteptat ca rata de neperfomanta a Primei Case sa urce si ea.



Bancile pentru locuinte au avut un aport enorm la reconstruirea Europei in anii 1950. Sistemul a oferit "cadrul de lucru" institutional pentru a ajuta intr-o perioada in care alte resurse financiare erau limitate sau foarte scumpe. Bancile de locuinte ofereau inca de pe atunci credite ipotecare sigure, restrictionand dobanzile si impartind riscurile. Sistemul poate contribui la stabilitatea economica datorita modelului de afaceri anti-ciclic.

Functia de stabilizare s-a demonstrat din nou in cadrul crizei financiare mondiale din 2007 - 2008. In timp ce alti creditori erau ingrijorati cu privire la lipsa de fonduri sau de problemele privind imprumuturile in alta valuta, bancile de locuinte au putut oferi imprumuturi clientilor.