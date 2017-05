KPMG (lichidator judiciar al Astra): Astra nu a avut si nu are incheiat un contract de prestari servicii arhivistice cu Societatea Global Archive Management/Arhiva de documente a Astra este depozitata in conditii de siguranta si in cel mai eficient mod

"Astra nu a avut si nu are incheiat un contract de prestari servicii arhivistice cu Societatea Global Archive Management (GAM). Fondul arhivistic al debitoarei nu se afla depozitat in locatia din Darasti, judetul Ilfov si nu a fost afectata sub nicio forma de evenimentele survenite in data de 26 mai 2017 la depozitele de arhiva de la locatia mentionata", au transmis luni HotNews.ro reprezentantii KMPG Restructuring SPRL, lichidatorul judiciar al ASTRA. "Arhiva de documente a Astra este depozitata in conditii de siguranta si in cel mai eficient mod", mai arata oficialii KPMG.Precizarile KPMG vin dupa ce in spatiul public au aparut mai multe informatii potrivit carora in depozitele din localitatea ilfoveana Darasti care apartin companiei Global Archive Management, printre documentele de la mari banci si corporatii se aflau depozitate si cele de la Astra Asigurari SA, inca de pe vremea cand aceasta era monitorizata de firma de audit financiar KPMG.