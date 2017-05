Numarul autorizatiilor de construire din primele 4 luni ale acestui an, in scadere fata de anul trecut

Aprilie 2017 comparativ cu martie 2017

Aprilie 2017 comparativ cu aprilie 2016

Perioada 1.I - 30.IV.2017 comparativ cu perioada 1.I - 30.IV.2016

In luna aprilie 2017, s-au eliberat 3.327 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 4,6% fata de luna martie 2017 si cu 11,0% fata de luna aprilie 2016, au transmis marti reprezentantii Institutului National de Statistica. In primele 4 luni s-au eliberat 10.744 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 2,5% fata de perioada corespunzatoare a anului precedent.In luna aprilie 2017 s-au eliberat 3327 autorizatii pentru construirea de cladiri rezidentiale, din care 64,3% sunt pentru zona rurala.Distributia in profil regional evidentiaza o scadere a numarului de autorizatii de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale fata de luna martie 2017, in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est (-141 autorizatii), Nord-Est (40), Centru (-26), Bucuresti-Ilfov (-13) si Vest (-3). Cresteri s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Muntenia (+35 autorizatii), Nord-Vest (+22) si Sud-Vest Oltenia (+4).In luna aprilie 2017 fata de aceeasi luna a anului precedent, se remarca o scadere a numarului de autorizatii de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale in majoritatea regiunilor de dezvoltare. Cele mai semnificative scaderi s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est (-154 autorizatii), Vest (-136), Nord-Vest (-97) si Sud-Muntenia (-81). Crestere a fost in regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov (+129 autorizatii).In perioada 1.I - 30.IV.2017 s-au eliberat 10744 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 2,5% fata de perioada 1.I - 30.IV.2016, scadere reflectata in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Vest (-235 autorizatii), Sud-Muntenia (-219), Sud-Est (-96), Nord-Vest (-74) si Sud-Vest Oltenia (-19). Cresteri s-au inregistrat in urmatoarele regiunile de dezvoltare: Nord-Est (+135 autorizatii), Bucuresti-Ilfov (+126) si Centru (+109).