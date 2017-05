Statistica: In anul 2016 suprafata padurilor s-a mentinut aproximativ la acelasi nivel cu cel din anul precedent

Distributia fondului forestier pe regiuni de dezvoltare indica o concentrare intr-o proportie insemnata a acestuia in regiunile de dezvoltare CENTRU (19,3% din totalul fondului forestier) si NORD-EST (18,2%), urmate de regiunile de dezvoltare VEST (16,1%), NORD-VEST (15,2%), SUD-VEST-OLTENIA (12,4%), SUD-MUNTENIA (10,0%), SUD-EST (8,4%) si de BUCURESTI-ILFOV cu o pondere nesemnificativa (0,4%).

Cel mai mare volum de masa lemnoasa s-a recoltat in regiunea de dezvoltare NORD-EST (27,3% din totalul volumului de masa lemnoasa recoltata), urmata de regiunea de dezvoltare CENTRU (23,2%) si intr-o proportie mai mica de regiunile de dezvoltare NORD-VEST (12,1%), VEST (12,1%), SUD-MUNTENIA (9,9%), SUD-VEST OLTENIA (7,8%), SUD-EST (7,2%) si BUCURESTI-ILFOV (0,4%).

Cele mai mari suprafete pe care s-au realizat lucrari de regenerare a padurilor s-au inregistrat in regiunile de dezvoltare NORD-EST (23,1% din suprafata totala regenerata) respectiv CENTRU (18,1%), urmate de regiunile de dezvoltare SUD-EST (13,9%), NORD-VEST (13,3%), VEST (11,8%), SUD-MUNTENIA (10,3%), SUD-VEST OLTENIA (9,2%) si BUCURESTI-ILFOV cu o pondere nesemnificativa (0,3%).

In anul 2016 suprafata padurilor s-a mentinut aproximativ la acelasi nivel cu cel din anul precedent, au transmis miercuri oficialii INS intr-un comunicat de presa. Potrivit aceluiasi document, volumul de masa lemnoasa recoltata in 2016 a scazut cu 5,2% fata de 2015. Fondul forestier national la 31 decembrie 2016 a inregistrat o crestere de aproximativ 0,1%. Aceasta crestere se datoreaza in principal unor reamenajari de pasuni impadurite si introducerii in fondul forestier a terenurilor degradate si a terenurilor neimpadurite, stabilite in conditiile legii a fi impadurite (Legea nr. 133/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic). Suprafata padurilor reprezinta 97,6% din fondul forestier national. Din pacate, suprafata regenerata a scazut cu 1,0%.