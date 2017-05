Euro revine peste 4.57 lei. BNR a calculat miercuri o medie de 4.08 lei/dolar SUA si 4.19 lei pentru un franc elvetian

"Euro a pastrat o buna parte a avansului inregistrat fata de dolar in ultima perioada, in ciuda unei inflatii sub asteptari citita pentru zona euro in mai. Perechea este tranzactionata in momentul redactarii aproape de 1.1185. Monedele Europei emergente s-au tranzactionat in intervale inguste fata de euro; leul este cotat in jurul nivelului 4.5685/EUR", se arata intr-un raport de analiza al unei banci comerciale, publicat miercuri. BNR a calculat o medie de 4.57 lei/euro, 4.08 lei/dolar SUA si 4.19 lei/chf.