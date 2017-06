 Piata jucariilor doboara recordurile in acest an (studiu)

Copiii vor avea acces la cea mai bogata oferta de jocuri si jucarii de dupa 1989. Piata jucariilor se indreapta spre un maxim istoric in 2017, pe fondul cresterii sustinute a cererii, releva un studiu realizat de KeysFin, pe baza datelor oficiale comunicate de producatorii si comerciantii de jocuri si jucarii. Potrivit datelor KeysFin, numarul firmelor care produc sau comercializeaza jucarii pe piata romaneasca a crescut semnificativ in ultimii ani. Astfel, daca in 2010 erau inregistrate 262 de societati comerciale, in 2015 s-a ajuns la 312 companii. Dintre acestea, 117 erau producatori, iar 195 comercianti de jocuri si jucarii.Si numarul mediu de angajati din acest domeniu a avansat puternic, de la 1653 angajati in 2010 la 2951 de salariati in 2015."Piata jucariilor se afla pe un trend pozitiv in ultimii ani, in legatura directa cu cererea tot mai mare de astfel de produse", spun analistii de la KeysFin."Cresterea veniturilor populatiei, in cazul familiilor cu copii, a fost exploatata in mod eficient de producatorii si comerciantii de jucarii, dovada promovarea sustinuta, pe toate canalele (TV, radio, presa scrisa, internet, magazine, publicitate stradala etc.). Politicile de marketing au devenit tot mai eficiente, iar rulajul a crescut semnificativ, pe fondul lansarii tot mai multor produse la moda (personaje din filme si seriale, lansari de jocuri etc.) si a dezvoltarii unui calendar de evenimente dedicate (spectacole, festivaluri, concerte, etc.). Avem inclusiv canale TV dedicate copiilor, unde se promoveaza jocuri si jucarii", explica acestia.Asa s-a ajuns ca cifra de afaceri din productia si comertul de jucarii sa atinga nivelul de 715,8 milioane de lei in 2015, de peste 4 ori mai mare fata de 2010 (179,3 milioane lei). Si profitabilitatea sectorului a avansat spectaculos, de la 11,3 milioane lei in 2010 la 72 milioane lei in 2015.Potrivit estimarilor KeysFin, evolutia pozitiva a continuat si in 2016, iar 2017 va marca un adevarat record. "Datele preliminarii pe care le avem sustin trendul de crestere sustinuta a acestei industrii, pe fondul avansului economic semnificativ", spun expertii.CINE FACE JOCURILE IN PIATA JUCARIILORCel mai important jucator din comertul cu jucarii din Romania este Jumbo EC.R SRL. Desi are numai sapte magazine, in Bucuresti, Pitesti, Ploiesti, Timisoara, Arad si Oradea, filiala firmei originare din Grecia a raportat o cifra de afaceri de 217 milioane de lei in 2015, cota piata depasind 40%. Potrivit presei, compania urmeaza sa deschida alte doua magazine in aceasta vara, in Constanta si Suceava.Jumbo a deschis primul magazin in 2013, intrand pe piata cu unitati de tipul hipermarketurilor. Pe langa jucarii, Jumbo coᅡmerᅡcializeaza si produse pentru ingrijirea copilului, rechizite, produse de sezon, decoratiuni si proᅡduse pentru locuinta.In topul comerciantilor de jucarii, retailerul Jumbo este urmat de Intertoy Zone, cu afaceri de 117 mil.lei in 2015, Lego Romania (75,5 mil.lei), Noriel Impex (35,9 mil.lei), Brick Depot (13 mil.lei), J&M (11,7 mil.lei), Netzah Game (11,3 mil.lei) si Tritex Design (9,5 mil.lei)"Cele mai mari vanzari, in piata jucariilor, se realizeaza, in prezent, in magazinele de profil din centrele comerciale, acolo unde suprafata de expunere permite o oferta variata, atractiva pentru clienti. Un moment semnificativ pentru piata jucariilor l-a avut intrarea in piata a Jumbo, in 2013, firma care, prin formatul propus si oferta variata a reusit, intr-un timp foarte scurt, sa rescrie standardele in domeniu", au explicat analistii KeysFin.Cresterea semnificativa a cererii de jucarii a determinat aparitia unui numar semnificativ de producatori care au avut curaj sa investeasca in dezvoltarea unei oferte alternative la produsele importate din China.Romexa SA si Airquee au reusit, astfel, sa realizeze cele mai mari afaceri dintre producatori, de 19,1 milioane lei respectiv 17,4 milioane lei in 2015. In topul producatorilor de jocuri si jucarii s-au mai clasat, in ordinea cifrei de afaceri, From Product (16,2 mil.lei), D-Toys (15,5 mil.lei), Modelleisenbahn (15,3 mil.lei) si Burak Toys International (10 mil.lei)La nivel de cota de piata, sectorul este fragmentat, cu Romexa (11%), Airquee (10%) si From Product (9%)."Intr-o piata dominata de importuri, faptul ca avem peste 100 de producatori de jucarii dovedeste faptul ca cererea evolueaza in sens pozitiv. Un alt motiv pentru care piata inregistreaza acest avans este dat si de limitarea evaziunii fiscale in acest domeniu, mai ales pe segmentul produselor chinezesti, importate si vandute in alte spatii decat centrele de retail moderne. Romanii cauta tot mai mult produse de calitate, cu garantie, in detrimentul celor ieftine, care pot constitui un pericol pentru copii", au mai spus cei de la KeysFin.O INDUSTRIE DE 100 MILIARDE DE DOLARIRomania urmeaza trendul international in materie. Piata globala a jocurilor si jucariilor s-a apropiat, in 2016, de granita de 100 de miliarde de dolari, pe care urmeaza sa o depaseasca in acest an.Cresterea sustinuta a industriei este pusa de analisti pe seama extinderii ofertelor si catre adolescenti si chiar adulti, atrasi in primul rand de jocurile de calculator si celelalte produse tehnologice, precum cele care au legatura cu comunicatiile mobile, internetul si realitatea virtuala.Cei mai mari jucatori din lume, Mattel, Lego si Hasbro, au raportat, anul trecut, venituri de peste 5 miliarde de dolari, fiecare, motiv pentru care si investitiile lor sunt pe masura.Din punct de vedere al profitabilitatii, danezii de la Lego au inregistrat in 2016 un profit de peste 4 ori mai mare decat liderii clasamentului dupa vanzari, americanii de la Mattel.Desi anul trecut nu a reusit sa depaseasca liderul american, Lego s-a apropiat la mai putin de 100 de milioane de dolari de acesta.Potrivit analistilor, piata globala de jucarii este estimata sa depaseasca 135 de miliarde de dolari pana in 2020, sustinuta de cresterea puterii de cumparare, de inovatie, de avansul tehnologic si de apetitul tot mai mare al celor mici dar si al celor mari."De la realitatea virtuala la tot felul de jucarii legate la aplicatiile mobile, succesul va fi al celor care vor acoperi mai eficient oferta pentru lumea reala (jucarii) si cea virtuala (jocuri pentru PC, console, telefon, internet etc.). Din punct de vedere geografic, marii jucatori se uita la pietele din Asia si America Latina, piete care, in baza cresterii nivelului de trai dar mai ales datorita natalitatii crescute, vor insemna o cota din ce in ce mai mare din piata de jucarii", spun analistii.