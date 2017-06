Consumul final (comertul cu amanuntul) isi incetineste turatia, viteza de crestere coborand la 6.3%

In primele 4 luni din 2007, afacerile din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut fata de perioada similara de anul trecut cu atat ca serie bruta cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 6,3%, respectiv cu 7,0%, au transmis marti oficialii INS. Cresterea s-a datorat vanzarilor de carburanti (+10,9%), vanzarilor de produse nealimentare (+8,9%) si vanzarilor de produse alimentare, bauturi si tutun (+1,2%), mai arata datele Statisticii.Dupa primele 3 luni, avansul consumului final fusese de 6.9%.In luna aprilie 2017, volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) fata de luna precedenta a crescut ca serie bruta cu 2,6% si a scazut ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,2%.Fata de luna corespunzatoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut atat ca serie bruta cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 4,8%, respectiv cu 6,1%.Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1.I-30.IV.2017, comparativ cu perioada 1.I-30.IV.2016 a inregistrat o crestere cu 6,3% datorita cresterii comertului cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate (+10,9%), vanzarilor de produse nealimentare (+8,9%) si vanzarilor de produse alimentare, bauturi si tutun (+1,2%).