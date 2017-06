Fiantele fac o simulare pe impactul impozitului pe gospodarie. Rezultatele ar trebui sa fie finalizate in circa o saptamana

Finantele efectueaza de circa doua saptamani o simulare a impactului pe care trecerea la noul impozit pe gospodarie l-ar avea, calculele fiind pe ultima suta de metri, au declarat pentru HotNews.ro surse din cadrul Ministerului. Au fost cerute chiar zilele trecute celor de la ANAF cateva date, dar rezultatul final se centralizeaza la cabinetul ministrului (Viorel Stefan- n.red), au mai spus sursele citate. Marti, premierul a confirmat informatia, adaugand ca este vorba de "o analiza pe care domnul ministru al Finantelor, dar si altii, trebuie sa o prezinte. In nici un caz nu trebuie sa se renunte la idee. Urmare a acestei analize vom alege forte bine momentul, sa stim foarte bine ce avem de facut din momentul in care implementam acest nou sistem", a spus marti primul ministru Sorin Grindeanu, la sfarsitul discutiilor avute cu ministrul Finantelor, Viorel Stefan.Reamintim ca reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, participanti in grupurile de lucru care discuta cu Finantele despre modul de aplicare a impozitului pe gospodarie, asteptand ca oficialii din MFP sa prezinte un studiu de impact cu privire la noul impozit."Noi avem grupurile de lucru care discuta pe diferite teme. Pe aceasta tema (a impozitului pe gospodarie- n.red), am luat decizia sa temporizam discutiile si sa le amanam pana la aparitia studiului de impact pentru a vedea inainte cum arata lucruruile. Noi am furnizat Ministerului Finantelor ingrijorarile noastre, dansii au fost deschisi acestui studiu de impact si urmeaza sa-l analizam impreuna si sa vedem in ce masura vom continua si cu ce", a declarat miercuri Daniel Anghel. Reprezentanti ai MFP, contactati de HotNews.ro, au declarat ca se spera ca simularile privind impactul noului impozit ar putea fi gata in 2-3 saptamani.HotNews.ro a prezentat in premiera"Se lucreaza in continuare pe studiul de impact privind impozitul pe gospodarie. Pana la jumatatea lui iunie vom prezenta un proiect nu numai cu impozitul pe gospodarie, ci un proiect de modificare Codului Fiscal in intregul sau. Sigur ca o componenta importanta se refera la acest impozit pe venit care se gestioneaza prin globalizare si prin declarare pe gospodarie. Discutiile avute au relevant faptul ca sistemul poate fi imbunatatit fata de varianta pe care am plecat initial. Pe de alta parte, avem constrangeri in ceea ce priveste sistemul informatic al ANAF de a implementa imediat acest sistem. De aceea se intrevede un orizont de implementare de doi-trei ani, in functie de evolutiile care vor fi mai ales legat de resursa informatica in administrare. Ceea ce am castigat este faptul ca am ajuns la concluzia ca ceea ce ar fi trebuit sa faca acei consultanti fiscali se poate rezolva folosind resursele informatice care astazi se regasesc la diverse insitutii ale statului". a precizat marti Viorel Stefan.In ceea ce priveste modalitatea de plata a impozitului pe gospodarie, Viorel Stefan e optimist: "Vom pune la dispozitie un mecanism online de plata a impozitelor si taxelor. Ne punem problema daca toti cetatenii vor avea abilitatea de a plati online impozitele fiindca vorbim si despre mediul rural", considera ministrulPotrivit acestuia, implementarea acestui sistem de gestiune pe venit s-ar putea sa faca obiectul unui program in urmatorii doi-trei ani. Vor fi doua sau trei etape de implementare si cu siguranta prima etapa va fi ianuarie 2018. "Asta va insemna globarizarea veniturilor in mai 2018, fara a se elimina retinerea la sursa pentru veniturile de natura salariala", a mai spus ministrul Finantelor.Potrivit unor surse apropiate grupului deemnat sa calculeze impactul noului tip de impozit, aproape jumatate din gospodariile din Romania (in special cele din zonele rurale) nu s-ar incadra in mecanismul de calcul, avand venituri inferioare celor luate in calcul de noul mecanism de impunere (2000 de lei/persoana).Vom reveni.