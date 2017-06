Economia australiana gafaie, dar a reusit sa lege 103 trimestre consecutive de crestere economica

Datele guvernamentale publicate miercuri arata ca Produsul Intern Brut a urcat cu doar 0,3 procente in primele trei luni, o incetinire semnificativa fata de rapidul avans de 1,1 procente din trimestrul anterior.Totusi, statisticile au contrazis temerile privind contractia economiei si au ajutat dolarul local sa se aprecieze cu o treime de cent american pana la maximul ultimei luni de 0,7542 dolari americani.“Economia australiana a trebuit sa se confrunte cu multi factori in ultimul an - geopolitici, evenimente naturale, incetinirea boom-ului din sectorul constructiei de mine si piete imobiliare cu evolutie variabila”, spune Craig James, economist sef la CommSec.“Cresterea economica a urmat o cale in zig-zag, dar, pana la urma, pesimistii vor trebui sa-si gaseasca o alta tinta”, a adaugat Craig James.Datele statistice de miercuri ar trebui sa aduca un sentiment de usurare la Banca Rezervelor din Australia (RBA), care doar cu o zi inainte admisese ca martie va fi probabil o luna dezamagitoare.Dar banca centrala si-a exprimat si increderea ca avansul economic isi va reveni in urmatorii ani la un ritm de peste trei procente si a mentinut dobanzile la nivelul minim record de 1,5% unde sunt din luna august a anului trecut.Pana acum, investitorii au parut aproape convinsi ca RBA a incheiat campania sa de relaxare monetara ce dureaza de cinci ani. Cotatiile de pe pietele futures indica o sansa de 16% pentru o noua reducere de dobanda pana in luna decembrie a acestui an.si pana acum, iar cresterea economica a depasit in mod regulat avansul din economiile similare.Acest lucru s-a schimbat in trimestrul incheiat in martie, cand ritmul anual de a coborat la 1,7 procente, sub cele doua procente consemnate de Statele Unite si Marea Britanie.Datele furnizate de Biroul Australian de Statistica au aratat ca dimensiunea economiei in cele 12 luni incheiate in martie a fost de 1.720 miliarde de dolari australieni (1.280 miliarde dolari americani, adica aproximativ 71.000 de dolari australieni pentru fiecare dintre cei circa 24 de milioane de locuitori ai tarii.