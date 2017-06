[P] Finantarea incotro? Creditul bancar s-a contractat la minimul ultimului deceniu

Ca o consecinta a lipsei apetitului de creditare din partea bancilor, sistemul bancar romanesc este cel mai lichid din Europa, existand ᅡmunitiaᅡ necesara pentru asigurarea cresterii intermedierii financiare. Totusi, conform declaratiilor din media ale reprezentatilor Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), pana acum a existat o "slaba alocare a resurselor financiare". Acestia amintesc ca resincronizarea ciclului financiar cu cel economic s-a produs cu intarziere, abia anul trecut, in 2016. Mai mult, indicatorul de solvabilitate a ajuns la 18,33%, mai mult decat dublul pragului minim stabilit prin reglementare, iar rata lichiditatii imediate este de 40%, fata de 30% la bancile europene, conform datelor ARB.Pentru acoperirea nevoii de creditare din piata locala exista insa solutii alternative si inovative avand ca obiectiv sprijinirea companiilor care doresc sa se dezvolte si sa isi consolideze prezenta pe piata prin acces la instrumente de finantare hibride, finantari cash si non-cash (diferite tipuri de garantii de plata), si la finantarea externa din partea unor institutii financiare internationale. Acest proces poate fi facilitat prin accesul la institutii financiare specializate si banci de investitii, care sa personalizeze solutia de finantare potrivita si sa reprezinte compania subiect in fata finantatorilor internationali.Unul dintre campionii pietei locale este Chartered Debt Management (CDM), o companie internationala de servicii financiare unice si foarte specializate care permit clientilor sai sa depaseasca provocarile financiare si accesul dificil la finantarea bancara. Compania detine o expertiza variata, avand o reputatie solida construita de-a lungul a 15 ani de activitate si cooperare la nivel national si international cu institutii financiar-bancare din Romania, Europa, Statele Unite si Singapore.CDM acorda asistenta organizatiilor sustenabile, de dimensiune medie si mare, care doresc sa indentifice oportunitati de finantare a activitatii si atragerea de investitii. CDM ofera intermediere financiara in obtinerea garantiilor de plata, refinantarilor si finantarilor internationale pentru capital de lucru si bunuri de capital, finantarilor speciale de oportunitate si a imprumuturilor bancare, precum si asistenta in intermedierea si gestionarea fuziunilor si achizitiilor sau in managementul creantelor si a creditelor neperformante (NPL)."Suntem o companie internationala care vine in sprijinul campionilor locali de business sau companiilor care au o oportunitate de crestere in piata pe care nu o pot finanta traditional, si care au nevoie de solutii de finantare a dezvoltarii si a exploatarii oportunitatilor respective. CDM este un partener de incredere pe termen lung dedicat succesului partenerilor sai si structureaza solutia ideala de finantare pentru orice companie sau proiect. Expertiza noastra extinsa ne permite sa furnizam solutii financiare complexe, fie ca vorbim de atragerea de finantari bancare sau alternative, finantari de tip mezzanine, emiterea de obligatiuni corporatiste pe piete externe, atragerea de investitori sau vanzarea afacerii. CDM este unic in Romania prin paleta larga de solutii si valori oferite. Putem structura finantari mici, de la 2 pana la 5 milioane de EUR, si finantari mari, de la 50 pana la 100 milioane EUR per client", a declarat Cristian Ionescu, Managing Partner al Chartered Debt Management.De la inceputul activitatii in Romania, CDM a intermediat finantari de peste 100 de milioane de euro, iar partenerii CDM activi la nivel local au fost implicati in proiecte financiare si M&A cu o valoare de peste 2 miliarde de euro din 2014 si pana in prezent. Avand in vedere varietatea serviciilor oferite, portofoliul de clienti al companiei este extins, cuprinzand atat companii mari si mijlocii din agricultura, FMCG, productie industriala si energie, cu cifra de afaceri de minim 25 de milioane de EUR, si lideri de piata precum Rodbun, Cristim, Energo SA, Brise, Azuga Waters sau Mark Twain International School.Echipa de consultanti seniori ai CDM are o vasta experienta nationala si internationala alaturi de o retea importanta de colaboratori ce include toate categoriile majore de jucatori pe pietele financiare precum: investitori institutionali, institutii bancare, societati de asigurari, firme de capital privat si capital de risc. Printre partenerii CDM la nivel international se regasesc GE Capital, EFA Switzerland, Euler Hermes, Coface, Atradius, Lloyds UK, HSBC, Societe Generale, Eurofactor, Ducroire, Equinox Global, BNP Paribas, si altii.