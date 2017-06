Demetrian, BCR: Momentan nu mai luam dosare de credit prin Prima Casa, intrucat plafonul a fost finalizat dupa doar o luna de la primire. Vezi in text cum vede vicele BCR riscul supraincalzirii pietei imobiliare

BCR a finalizat la finele lunii martie plafonul alocat pentru Programul Prima Casa 2017, pentru moment primirea dosarelor noi fiind sistata pana la o eventuala suplimentare de catre Ministerul Finantelor Publice, a anuntat miercuri in cadrul unui briefing de presa Dana Demetrian, vicepresedintele BCR pentru Retail & Private Banking. al BCR. "Plafonul primit de BCR din fondul alocat prin Programul Prima Casa 2017 a fost finalizat din punct de vedere al aprobarii financiare la numai o luna dupa ce l-am primit, la sfarsitul lunii aprilie. In momentul de fata am trimis catre Fond (Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri - FNGCIMM) aproape intreaga suma. Avem o intarziere pe aprobarile de la Fond. In acest moment nu mai luam dosare de credit prin Prima Casa", a precizat Demetrian.Guvernul a alocat pentru programul Prima Casa, pentru 2017, o suma totala de 2,5 miliarde de lei, din care a fost distribuit în martie un fond de doua miliarde de lei, iar alte 500 de milioane de lei au ramas de distribuit. În martie, BCR a primit un plafon de 522 milioane lei, corespunzator unei cote de piata de circa 25%.Demetrian mai spune ca BCR ar mai trebui sa primeasca 25% din restul de 500 de milioane de lei, înca nedistribuit, al fondului alocat în 2017 pentru Prima Casa, si ca ramâne de vazut daca Ministerul Finantelor va suplimenta plafonul alocat initial, de 2,5 miliarde lei, pentru acest an.Potrivit vicepresedintelui BCR, vârsta medie a clientilor BCR care au aplicat pentru programul Prima Casa este de 30-35 de ani, în timp ce la creditul ipotecar standard Casa Mea este de 40-45 de ani.Potrivit Danei Demetrian, in conditiile in care circa o treime dintre romani treiesc in conditii discutabile (cate 5 persoane in doua camere), iar sistemul Bauspar (al bancilor pentru locuinte) nu este suficient accesat din cauze culturale, orice initiativa guvernamentala care sa sprijine imbunatatirea locuirii este oportuna. "Peste 30% din populatia Romaniei traiesc cinci persoane in doua camere. Decalajul de timp fata de alte piete poate fi recuperat doar prin astfel de programe guvernamentale", a explicat Demetrian, care a prezentat o ierarhie a problemelor clientilor bancari privind starea locuintei. (vezi mai jos)Creditele acordate de BCR prin Programul Prima Casa reprezinta 65-70% din productia noua de credite, a mai spus oficialul BCR, iar jumatate din creditele de consum sunt luate pentru renovari, bunuri pentru locuinte sau auto (cealalta jumatate fiind reprezentata de refinantari).Desi subventionat de Stat, Prima Casa se "canibalizeaza" cu sistemul de economisire-creditare, care presupune mai intai o faza in care clientii bancari pun bani deoparte si abia apoi au acces la un credit. Riscul pe viitor al acestui program guvernamental este dat de o posibila crestere a dobanzilor bancare, crestere care ar putea pune in dificultate o parte dintre clienti.Deocamdata, ratele de neperformanta ale creditelor noi sunt la niveluri foarte confortabile: 1,2%- rata de default a noii producții de creditenegarantate si 0,2%- rata de default a noii producții de credite garantate (asta la un an de la acordarea imprumuturilor)Prima Casa a atins un record - 500 de romani si-au depus actele zilnic pentru o locuinta cu avans mic si garantii de la stat. Iar cele mai multe banci inscrise in program sustin ca au epuizat fondurile.Exista pericolul unei supraincalziri a pietei imobiliare? In ansamblu, nu, spune Demetrian, desi avem cateva orase- Cluj, Timisoara sau Bucuresti (cu accent pe Cluj) - in care preturile indica o anumita presiune.Care sunt semnale de alarmă care ar arata o supraincalzire dar care momentan nu se întrevăd:"Creșterea investitorilor în active imobiliare prin credit, dezvoltarea accelerată a rețelelor de agenții imobiliare și solicitarea de parteneriate bancare sau aparitia de produse “inovatoare” de creditare imobiliară (in genul "creditului-punte")", spune Demetrian. Deocamdata nu vedem asemenea semne, adauga aceasta."Situația prețurilor activelor imobiliare sta in felul urmator: sunt cu 25% mai scăzute decât în 2006 (cea mai înceată recuperare în CEE), dar cu 10% mai ridicate decat în 2013 (a 2 cea mai înceată creștere în CEE)", considera omul numarul doi din BCR.