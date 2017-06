Vasilescu, BNR: Educatia economica trebuie sa inceapa cu presedintele Romaniei si cu primul ministru, cel mai important manager al tarii/ Sefii nostri de banci nu stiu un lucru elementar: ei trebuie sa aiba mintea rece si inima calda!

In ceea ce priveste indicele de dezvoltare umana suntem printre primele locuri din lume. Dar in ceea ce priveste educatia financiara suntem pe ultimul loc in UE, dupa Bulgaria. Numai popoarele educate au un drum deschis inainte, spunea Tonnybee.



Va spun o intamplare favorabila, aparent nefavorabila in prima faza. O fata de 25 de ani muncitoare in acea intreprindere a pierdut trenul. In Japonia sa pierzi trenul, sa intarzii la lucru este o drama imensa. A luat un taxi si l-a rugat pe soferul de taxi sa alerge dupa tren. Taxiul a ajuns inaintea trenului dar ca sa ajungi in intreprindere trebuia sa treci de linia ferata si deja era pusa bariera. A trecut trenul, a vibrat taximetrul si fata a zis: Trenul! A alergat direct la departamentul de cercetare, a inceput o tevatura imensa cercetand mersul trenurilor, loturile cu produse care au plecat si, dupa doua saptamani, au ajuns la concluzia ca asta este trenul. In clipa in care trenul trecea pe la intreprindere, toate produsele alea erau cu deviatie.



Acest caz a fost analizat de catedra de sociologie a Universitatii din Tokio si ei au ajuns la concluzia ca educatia financiara, economica, este atat de puternica in Japonia si in intreprinderea aceea incat daca se produce o problema intr-o intreprindere care trebuie rezolvata, aceasta devine unica pentru toti cei 3.000 de oameni care lucreaza acolo. Fata aia avea in suflet problema intreprinderii

Suntem o tara in necaz. Cine crede ca nu suntem o tara in necaz, crede gresit. Pentru ca avem un decalaj imens, cel mai mare decalaj intre posibilitatile noastre si realizarile noastre concrete de fiecare zi. Tara asta realizeaza sub potential. Daca aceste lucruri nu sunt in minte si in suflet, nu dau rezultate

Un sef de banca trebuie sa aiba mintea rece si inima calda. El nu stie asta, trebuie invatat, pentru ca sefii nostri de banci nu stiu aceasta chestiune elementara a culturii mondiale ca un sef de banca trebuie sa aiba mintea rece si inima calda

Inainte ca Reagan sa faca revolutia economica din SUA, americanii au chemat 3.000 de economisti din intreaga lume. Din Romania stiti cine a fost invitat din Romania? Manea Manescu (fost Ministrul de finanțe al României intre 1955-1957 apoi viceprim-ministru din 1972 și ulterior prim-ministru intre 1974-1979- n.red). Manescu- dincolo de lasitatea imensa pe care a dovedit-o in multe momente, inclusiv cand i-a sarutat mana lui Ceausescu drept multumire ca l-a luat cu elicopterul- dincolo de acestea, a fost sef de promotie cu o educatie aleasa. Ei, dupa aceasta intalnire, Reagan a facut o comisie care a triat discutiile si apoi s-a facutacel program revolutionar economic.

Sefii nostri de banci nu stiu aceasta chestiune elementara: ca un sef de banca trebuie sa aiba mintea rece si inima calda! Sunt 3 lucruri importnte pentru orice tara: legile, institutiile si echipele. Stim de la domnul Zegrean ca Romania are 14.000 de leigi confuze. Foarte multe institutii din Romania sunt slabe. Si echipele la fel. Daca nu vom avea aceasta triada: legi, institutii si echipe puternice, nu vom face nimic in aceasta tara.

Bancile noastre fac politica pasilor mici. Suntem pe locul 7 in Europa ca populatie, pe 17 ca PIB (dar cu zece state care au PIB mai mare u o populatie mai mica), acest loc 17 e catastrofal!

Noi avem nevoie de schimbari radicale, de pasi mari.

Bancile sunt primele responsabile in materie de educatie financiara!

Banca Nationala a fost nevoita printr-o imprejurare nefericita din istoria noastra sa preia directa de supraveghere si s-o incorporeze in structura institutiei noastre. Acolo unde bancile nationale nu au printre atributii supravegherea, pot fi mai active in protectia consumatorilor de servicii financiare.

BNR si-a incorporat Supravegherea pentru ca nimeni n-a vrut s-o ia. Nici n-a vrut cineva sa auda sa ia toata supravegherea la un loc, intr-o institutie puternica, avand echipe tari

BNR si protectia consumatorilor de servicii financiare sunt lucruri in deplina incompatibilitate! Asta spune legea!



BNR nu se amesteca pentru ca nu are prerogative. Legea ii interzice!

Intr-un singur loc poate interveni BNR: daca intr-un contract de credit semnat de o banca si de un debitor, banca intervine pe parcursul contractului si modifica unilateral contractul. Doi sefi de banca si-au pierdut capul pentru asta si alti functionari au fost amendati cu pana la 6 salarii!

Nu sunt deloc arogant, nu e in frea mea, dar nu cred ca inafara BNR, exista o alta institutie care se ocupa mai bine de educatia financiara. Noi avem aceasta problema zi de zi de zi...

ANPC este institutia care se ocupa de protectia consumatorilor de servicii financiare. ANPC este o institutie bugetara si nu mai trebuie sa demonstrez ca o institutie bugetara nu poate sa-si organizeze un serviciu care sa controleze bancile si care sa faca protectie efectiva si eficienta pentru consumatorii de servicii financiare. Nu este posibil acest lucru, asa ca bancile trebuie sa faca aceasta educatie.

Poate ca bancile nu-si pot schimba formularistica din cauza bancilor-mame. Dar pot explica oamenilor ce inseamna fiecare termen din contract!

Insttutiile statului au o problema de finantare. Pentru ca fara finantare nu poti aduce oameni capabili. Acestia nu vin la ANPC pe cativa lei. Si problema asta o au si bancile. Si bancile scot in fata publicului oameni platiti cu 1500 de lei pe luna. Pai ce om capabil, care sa aiba cunostinte de psihologie sau chiar si de filozofie, sa fie in stare sa se comporte cu mintea rece si inima calda cu unul care solicita un credit de 100.000 de euro, credit pe care acel functionar bancar nu il va putea accesa niciodata? Cum sa-i ceri sa ii explice, sa fie atent cu solicitantul de credit? El s-a dus acolo pentru ca avea de ales intre a fi somer si a avea un loc de munca!



"Educatia economica trebuie sa inceapa cu presedintele Romaniei. Trebuie sa inceapa cu primul ministru, care este cel mai important manager al tarii. Daca facem o analiza la nivelul managementului intern, al managerilor de la noi, o sa vedem ca lucrurile sunt dramatice. Nu stiu lucruri elementare. Numai asa se explica faptul ca avem 700.000 de firme in Romania. Din cele 700.000, circa 100.000-Dumnezeu cu mila, ca nu dau niciun bilant. Raman asadar 600.000. Dintre aceste 600.000 de firme ramase, 40% au datorii mai mari decat intreaga lor avere. Si nu sunt imprumutati la banci, ci la patronii firmei. E un paradox sa vina patronul la masa credala ca sa isi ia inapoi ceea ce a imprumutat firmei. Iar ceea ce a imprumutat, a imprumutat de fapt din jongleriile lui, din cifra de afaceri si cheltuieli"

"Si atunci e normal sa avem cu duiumul firme in insolventa. Punctul meu de vedere e ca legea insolventei este prea inaintata. Nu e pentru timpurile actuale din Romania"

"Primii oameni din stat trebuie sa fie primii care sa se autoeduce. Daca ajungi presedinte si esti om de cultura, n-ai incotro: trebuie sa te apuci si de cutura economica"