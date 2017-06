Lazea, BNR: Cei mai saraci 10% dintre romani au dificultati in procent de 80% in rambursarea creditelor, in timp ce 10% dintre cei mai bogati au dificultati in procent de 40%

Cei mai saraci 10% dintre romani au dificultati in procent de 80% in rambursarea creditelor, in timp ce 10% dintre cei mai bogati au un procent de 40%, a declarat, joi, Valentin Lazea, economist sef la Banca Nationala a Romaniei (BNR), intr-o conferinta pe tema educatiei financiare, citata de Agerpres. "Vorbim de saracia pe decile a populatiei, adica pe cate 10% din populatie. De exemplu, decila cea mai saraca, cei 10% cei mai saraci din populatie au o dificultate de a rambursa creditele in masura de 80% (80% din cei 10% cei mai saraci au dificultate in rambursarea creditelor n.r.). Chiar si prima decila, adica cei mai bogati 10% au dificultate cam de 40%. Populatia este mult mai saraca decat in Europa", a spus Lazea.Chiar daca creditarea ca raport in PIB este mai mica ca in Europa, creditarea ca raport in avutia populatiei este similara in Romania cu cea din Europa, datorita saraciei populatiei. Aici solutiile sunt cresterea veniturilor pe baza productivitatii muncii si asa mai departe', a spus Lazea.Potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a scazut cu 0,8%, in aprilie, comparativ cu luna precedenta, la 668.682.Aceste persoane aveau restante in valoare de peste 8 miliarde de lei. Cea mai mare parte a sumei era in lei si euro, respectiv 3,08 miliarde in lei si 3,29 miliarde lei in euro. In functie de categoria de intarziere, cea mai mare valoare corespunde termenului de peste 90 de zile, cu 4,52 miliarde lei.Restantele firmelor si populatiei la banci au scazut cu 32,7%, din aprilie 2016 pana in aceeasi luna din acest an, la 13,21 miliarde lei. Din aceasta suma, 6,08 miliarde lei erau in moneda nationala si 7,13 miliarde lei in valuta. Capitala detinea 32,5% din totalul restantelor.Rata creditelor neperformante s-a diminuat in martie fata de luna precedenta cu 0,22 puncte procentuale, la 9,36%. Comparativ cu nivelul din martie 2016, aceasta a scazut cu 4,16 puncte procentuale.