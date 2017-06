Deficitul balantei comerciale urca la 3.36 miliarde de euro dupa primele 4 luni

Importurile Romaniei din primele 4 luni au urcat la peste 23,6 miliarde de euro, in vreme ce incasarile din exporturi au fost de 20 de miliarde de euro, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica. Deficitul balantei comerciale in perioada 1.I-30.IV 2017 a fost de 3,36 miliarde euro, mai mare cu 568,2 milioane euro decat cel din intervalul 1.I-30.IV 2016."Evolutia exporturilor este sustinuta in fapt de un numar restrans de ramuri, si anume cele integrate in retelele internationale de productie, care au beneficiat de influxuri consistente de investitii straine directe (componente auto, echipamente electrice). In acelasi timp, industria usoara, industria chimica si metalurgia (sectoare care genereaza inca 14,3% din totalul exporturilor de bunuri) ofera mai putin suport exporturilor, in contextul concurentei din partea producatorilor asiatici, dar si al unor constrangeri interne (presiune in crestere din partea costurilor salariale, restrangere a capacitatilor de productie)", arata un raport recent al BNR.Continuarea politicilor de stimulare a consumului va determina, cel mai probabil, o majorare a deficitului balantei comerciale, in conditiile in care productia interna nu poate asigura o crestere similara pentru acoperirea nevoilor interne.