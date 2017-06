Cele 8 motive pentru care volumul creditelor bancare creste mai lent decat economia, in opinia economistului sef al BNR

A doua cauza: reducerea creditelor neperformante

A treia cauza: la noi se tolereaza indisciplina financiara, în sensul că un număr enorm de firme au capitaluri negative

A patra cauza: recurgerea prea des de catre companii la procedura insolventei

A cincea si a sasea cauza: lipsa de educatie financiara a publicului si saracia populatiei

A saptea cauza: darea in plata si legea conversiei

A opta cauza: calitatea personalului bancar

"Eu am numarat 8 cauze pentru care creditarea bancara nu creste mai repede in Romania. Ea creste, are un ritm de crestere de circa 3%, dar este o crestere sub ritmul in care creste PIB-ul, asa incat, evident, raportul credit/PIB scade si va continua sa scada un timp. Sunt doua cauze de tip international si 6 cauze nationale. Prima cauza internationale este asa numita teorie a "credit less recovery".Exista o perioada dupa o criza mai mare cand cresterea economica are loc fara apelarea la credit. Pentru ca exista o diferenta intre ciclul economic si cel financiar. Primul este mai rapid iar al doilea este mai lent. Cu alte cuvinte oamenii de afaceri ies mai repede din starea de pesimism si incep sa riste in timp ce bancile sunt mai incete in a redeveni optimiste", a explicat la o conferinta de specalitate economistul sef al BNR, Valentin Lazea."A doua cauza de natura internationala este reducerea creditelor neperformante", mai arata Lazea. "Iar acest lucru are un dublu efect: atunci cand reduci creditele neperformante e clar ca iti afecteaza stocul de credite. Trebuie sa produci credite noi cu mult mai mult incat sa acoperi scaderea de credite istorice, cele care ti-au devenit neperformante. Deci insusi faptul ca creditarea creste cu 3% arata ca se produc credite noi decat cele vcare ies ca fiind recunoscute ca fiind neperformante. Dar tot iti creaza o problema de stoc si in plus iti creaza si o problema de directie. Pentru ca nu poti sa le dai functionarilor unei banci tema sa isi reduca NPL-urile si sa creasca in acelasi timp creditarea. Sunt doua mesaje total contradictorii. Pana procesul de curatare nu s-a sfarsit, este greu de mers si cu viteza a cincea si cu frana de mana trasa", considera economistul sef al Bancii Centrale.Conform EBA, NPL-urile care sunt peste 8% din total credite sunt considerate a fi in zona rosie, de alerta. Intre 3-8% e zona galbena, iar sub 3% e zona verde. Romania a scazut la sub 9%, dar tot suntem in zona rosie. Sigur, de la banca la banca difera NPL. Mai sunt inca 3 tari in zona rosie: Croatia, Bulgaria si Rusia. In Croatia creditarea creste cu ritm negativ, in Rusia la fel. In Bulgaria ritmul de crestere a credtarii e putin mai mare decat a noi. Ar mai fi o cauza: procesul de dezintermediere de la noi. Dar trebuie sa tinem seama ca acele surse externe au fost inlocuite cu surse interne si nu cred ca putem atribui aceasta cauzalitate procesului de deleveraging. E bine sa se lamureasca in presa aceasta confuzie, ca din cauza bancilor care si-au redus expunerea nu avem creditare mai puternica", a mai explicat Valentin Lazea."Dintre cele 6 cauze nationale, doua tin de firme, doua de populatie si doua din alte cauze. Prima dintre cele doua cauza care tin de firme este faptul ca la noi se tolereaza indisciplina financiara, în sensul că un număr enorm de mare de firme au capitaluri negative. Prin aceasta ele devenind nebancabile. Las la o parte că nivelul cerut pentru capitalizare este cel din 1990, de 200 de lei. Dar măcar dacă l-ar avea și pe ăla. Sunt aproape 200.000 de firme care nu numai că nu îndeplinesc capitalul minim, dar au capital negativ. De ce? Aici intervin lacunele din legislație care fac mai interesant pentru deținătorul unei firme să o împrumute decât să vină cu capital. Prin împrumuturi poate să își deducă fiscal și uite așa ajunge să mănânce din capitalul firmei. De ce face mai degrabă împrumut decât să o capitalizeze? În caz de faliment sau de închidere a firmei, poate veni la masa credală drept creditor. Deci avem o problemă majoră de legislație care nu știu cât de mult se dorește a fi rezolvată", considera Lazea."O altă problemă care ține de firme este recurgerea foarte des la procedura de insolvență. Este mult mai deasă (insolvența, n.r.) în România și mai ușor de făcut decât în țările din jur. România este pe locul al doilea, după Serbia, în rest în toate țările se intră mai greu în insolvență. Legea insolvenței a fost făcută de niște avocați practicieni în insolvență care au făcut în așa manieră încât este foarte ușor să se intre în insolvență. Este rău, pentru că grupurile de interes care controlează firmele sau care sunt controlati de firme pot foarte ușor să declanșeze insolvența, lăsând băncile și ceilalți creditori în pagubă", mai explica Lazea.Cauze care tin de populatie: prima este lipsa de educatie financiara a publicului iar a doua, saracia pe decile a populatiei.Vorbim de sărăcia pe decile a populației, adică pe câte 10% din populație. De exemplu, decila cea mai săracă, cei 10% cei mai săraci din populație au o dificultate de a rambursa creditele în măsură de 80% (80% din cei 10% cei mai săraci au dificultate în rambursarea creditelor n.r.). Chiar și prima decilă, adică cei mai bogați 10% au dificultate cam de 40%. Populația este mult mai săracă decât în Europa. Chiar dacă creditarea ca raport în PIB este mai mică ca în Europa, creditarea ca raport în avuția populației este similară în România cu cea din Europa, datorită sărăciei populației. Aici soluțiile sunt creșterea veniturilor pe baza productivității muncii și așa mai departe.Cele doua legi populiste date de Parlament care pana au fost reversate de CCR au creat incertitudine si au incetinit creditarea, a aratat Valentin Lazea.." Si nu in ultimul rand, necesitatea bancilor de a-si perfectiona personalul in sensul ca acesta sa devina mai proactiv, sa devina un sfatuitor al clientilor nu doar un functionar care sta la un ghise", a conchis economistul sef al BNR..