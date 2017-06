Proiect de OUG aprobat de Guvern: Multinationalele vor face raportari in statul de rezidenta fiscala, urmate de schimburi de informatii intre tarile membre UE

Potrivit unui comunicat al Guvernului, actul normativ detaliaza conditiile care trebuie indeplinite de o entitate rezidenta fiscal in Romania pentru a deveni raportoare, termenul pentru depunerea raportului si termenul de realizare a schimbului de informatii intre statele membre. Astfel, termenul de depunere a raportului pentru fiecare tara in parte este de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de intreprinderi multinationale, iar transmiterea rapoartelor intre autoritatea competenta din Romania si celelalte autoritati fiscale se realizeaza in termen de 15 luni de la ultima zi a anului fiscal al grupului de intreprinderi multinationale pentru fiecare tara in parte.Actul normativ transpune in legislatia nationala Directiva (UE) 2016/881 de modificare a Directivei 2011/16/UE in ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii fiscale. Directiva asigura concurenta loiala intre grupurile de intreprinderi multinationale din Uniunea Europeana si cele din afara acesteia, dar care detin una sau mai multe entitati situate in Uniunea Europeana, intrucat prin prevederile sale ambele categorii de grupuri sunt supuse obligatiei de raportare.Directiva reglementeaza obligatia grupurilor de a furniza anual rapoarte care includ informatii fiscale referitoare la suma veniturilor, profitul/pierderile, capitalul declarat, profitul nedistribuit, numarul de salariati si imobilizarile corporale.Identificarea fiecarei entitati din grupul de intreprinderi multinationale se realizeaza cu precizarea rezidentei fiscale si natura principalelor activitati economice.Romania poate utiliza informatiile din raport pentru combaterea evaziunii fiscale si a planificarii fiscale si pentru analiza preturilor de transfer, evaluarea riscurilor legate de preturile de transfer si alte riscuri aferente erodarii bazei impozabile si transferului profiturilor.Ordonanta de Urgenta modifica si completeaza Codul de procedura fiscala.