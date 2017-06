Guvernul a aprobat angajamentul pe care il va asuma in fata Comisiei Europeane, prin care va garanta independenta profesionala a Institutului National de Statistica

Prin documentul asumat in sedinta de vineri, Guvernul se angajeaza sa garanteze si sa apere independenta profesionala a Institutului National de Statistica si a altor producatori de statistici oficiale, sa faciliteze aplicarea la nivel national a standardelor UE cu privire la calitatea datelor statistice, sa asigure resurse financiare adecvate si stabile necesare pastrarii si imbunatatirii calitatii statisticilor oficiale.Potrivit unui comunicat al Guvernului, acest angajament va fi asumat de catre Romania in conditiile adoptarii Regulamentului (UE) Parlamentului European si al Consiliului nr. 759/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene. Noile prevederi europene sunt orientate spre asigurarea aplicarii neconditionate a principiului independentei institutelor nationale de statistica, clarificarea si intarirea rolului de coordonare al acestora in cadrul sistemelor statistice nationale si imbunatatirea utilizarii datelor administrative in scopuri statistice. Regulamentul european prevede elaborarea si stabilirea de "Angajamente privind increderea in statistici", care sa permita guvernelor nationale sa constientizeze rolul si responsabilitatea ce le revin pentru asigurarea credibilitatii statisticilor oficiale, respectand independenta institutelor nationale de statistica. Aceleasi conditii sunt si in ceea ce priveste Eurostat. Angajamentul de incredere in statistica pentru Eurostat, semnat de presedintele Comisiei Europene, precum si angajamentele unora dintre statele membre UE au fost validate si semnate la nivel inalt de catre prim-ministri si, respectiv, comisarul european responsabil pentru statistica in cadrul CE.