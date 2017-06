INS: In mai 2017, rata anuala a preturilor a fost de 0,6%

Preturile de consum in luna mai 2017 comparativ cu luna mai 2016 au crescut cu 0,6%, potrivit unui anunt facut luni de Institutul National de Statistica. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (iunie 2016 - mai 2017) fata de precedentele 12 luni (iunie 2015 - mai 2016), calculata pe baza IPC, este -0,2%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 0,1%.Fata de decembrie 2016, in luna mai 2017 cel mai puternic au crescut preturile la cartofi (121%), desigur acest lucru datorandu-se aparitiei cartofilor noi in piata, acestia avand preturi mult mai mari decat cei vechi. Aproximativ acelasi procent de crestere l-au cunoscut si citricele alaturi de transportul aerian.Potrivit celui mai recent Raport privind inflatia publicat de BNR, rata anuala a inflatiei IPC este proiectata in crestere, atingand 1,6% la sfarsitul anului 2017, 3,1% la finele anului 2018 si 3,4% la orizontul prognozei (trimestrul I 2019). Fata de raportul precedent, valorile proiectate ale ratei anuale a inflatiei IPC si cele ale inflatiei de baza au fost revizuite in jos atat in 2017, cat si in 2018, sensul revizuirilor fiind legat, in principal, de diminuarea - ce are la baza acumularea de evidente de natura factuala, dublate de cele de ordin statistic - intensitatii transmisiei presiunilor inflationiste asociate cererii agregate interne asupra inflatiei de baza."In conditiile setului stimulativ al masurilor fiscale si de venituri ce vizeaza intervalul de proiectie, inflatia de baza, pe fondul evolutiei asteptate a excesului de cerere din economie, se contureaza a deveni principalul determinant al traiectoriei ratei anuale a inflatiei. Impactul asociat efectelor tranzitorii de runda intai ale reducerii cotei standard a TVA aplicate incepand cu 1 ianuarie 2017 este de asteptat sa persiste pana la finele anului curent, cand rata anuala a inflatiei neta de aceasta influenta va atinge 1,9%", se arata in Raport.