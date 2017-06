Raluca Maria Tincu, noul inspector general antifrauda al Directiei generale antifrauda fiscala

Raluca Maria Tincu a fost numita in functia publica de conducere de inspector general antifrauda al Directiei generale antifrauda fiscala din structura Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in urma deciziei prim-ministrului, publicata in Monitorul Oficial nr. 0429, din 09 iunie 2017. Ea se ocupa inainte de a fi numita sefa la Antifrauda de coordonarea activitatilor de de solutionare a contestatiilor, din functia de director general adjunct in cadrul Directiei generale de solutionare a contestatiilor. In perioada 1999-2010 a coordonat activitatea de inspectie fiscala la nivel national, fiind consilier superior din cadrul Directiei generale coordonare inspectie fiscala. Raluca Tincu este licentiata in Drept, absolvind Facultatea de Drept la Universitatea din Craiova. De asemenea, detine o diploma de licenta in domeniul finante-banci emisa de Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finante si Banci.Inaintea Ralucai Tincu fusese sef al Antifraudei Petre-Dragoş Voinescu, demis in martie de premierul Grindeanu. Cel care fusese desemnat interimar a fost Marin-Marius Florea, fost director pentru Activitate de Inspecţie Fiscală în cadrul Direcţiei Judeţene de Finanţe Giurgiu