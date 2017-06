Un sfert dintre romani traiesc in locuinte cu mai multe persoane decat camere

Majoritatea clientilor cheltuiesc mai mult decat reusesc sa economiseasca (mai ales in rural, in Moldova), in familiile mai numeroase si in gospodariile cu venituri mai ridicate.

Proportia clientilor care au probleme cu locuinta e mai mare in gospodariile sarace, pentru toate categoriile de probleme, in afara \u000Bde marimea locuintei, dar problemele locative sunt sistemice pentru ca sunt prezente si in gospodariile cu venit peste medie.

Efecte pe masura ce inainteaza in varsta: creste presiunea asupra serviciilor sociale, pe economisire si pe resursele varstnicilor pentru investitii locative.

Clientii Bauspar reflecta trendul demografic. Generatia 41+ trebuie ajutata acum sa economiseasca. Mai tarziu va fi mai greu.

majoritatea acestora (72%) traiesc cu pana la 5.000 lei pe luna / pe gospodarie ;

46% din gospodariile clientilor traiesc cu un venit total de sub 3.000 lei pe luna, ceea ce la o medie de 2,7 oameni pe gospodarie inseamna putin peste 1.100 lei pe persoana. Circa 18% au indicat peste 5.000 lei, dar majoritatea au mult sub 6.000 lei (decila 10 dupa INS).

Clientii care se plang ca locuinta e prea mica raporteaza rate semnificativ mai mari de stres psihologic decat clientii care semnaleaza alte deficiente cu locuinta.

In comparatie cu populatia totala, clientii Bauspar provin din gospodarii cu venituri mai mici si cu mai multi membri.

Cea mai mare suprafaţă medie locuibilă pe o locuinţă s-a înregistrat în regiunile Vest (50,6 m.p.) şi Bucureşti – Ilfov (50,2 m.p.), iar cea mai mică, în regiunea Sud - Vest Oltenia (44,7 m.p.).

cele mai spaţioase camere de locuit s-au înregistrat în regiunile: Centru şi Bucureşti – Ilfov (în medie unei camere îi revine o suprafaţă locuibilă de 19,3 m2 fiecare), Nord - Vest şi Vest (19,0 m2 fiecare).



Cele mai mici suprafeţe medii locuibile pe o cameră se află în regiunile de dezvoltare: Nord - Est (16,8 m2), Sud - Est (16,2 m2), Sud – Muntenia şi Sud - Vest Oltenia (15,5 m2 fiecare).

numărul mediu de camere pe o locuinţă a fost cel mai ridicat în judeţele: Caraş - Severin (4,7 camere), Giurgiu (4,5), Sălaj (4,3), Teleorman şi Mehedinţi (4,2 fiecare), Prahova, Olt şi Satu-Mare (4,1 fiecare) şi Gorj, Hunedoara, Alba, Covasna, Harghita (4,0 fiecare).

Suprafaţa medie locuibilă a unei locuinţe construite în anul 2016 a fost de 66,4 m2, mai mică, faţă de anul 2015

Gradul de dotare cu utilităţi a locuinţelor terminate în anul 2016 faţă de anul 2015, se prezintă astfel: numărul locuinţelor care au instalaţie electrică este de 99,7 %



9% din total locuinţe NU AU APA CURENTA, iar circa 22% NU AU CANALIZARE.

în mediul rural dotarea cu utilităţi a locuinţelor este mult mai scăzută faţă de cel din mediul urban, în ceea ce priveşte dotarea cu apă curentă şi canalizare. Cea mai mare discrepanţă între mediile de rezidenţă, în anul 2016 în ceea ce privesc utilităţileprezentate anterior, se înregistrează la dotarea cu canalizare (90,0% din locuinţele noi situate în mediul urban au canalizare, faţă de 66,0% în mediul rural).

Un sfert dintre romani traiesc in locuinte cu mai multe persoane decat camere, arata datele Institutului National de Statistica, cuprinse in cercetarea statistica "Fondul de locuinte". Cifrele sunt confirmate si de un sindaj al IRSOP efectuat la solicitarea bancilor pentru locuinte din Romania, care arata ca in randul tinerilor cu varsta de 18-34 de ani, procentul celor care se "inghesuie" urca la circa 32%.

Scurte concluzii:

Ca sa iti imbunatatesti conditiile de locuit e nevoie de bani. Banii ii ai din economii personale, din sprijin financiar extern (parinti, prieteni, rude), credit bancar sau prin sistemul de economisire-creditare, momentan blocat de un control al Curtii de Conturi. Desi aflat la baza reconstructiei Germaniei si avand un grad de penetrare urias in tari ca Cehia, Austria, Germania, Slovacia s.a., in Romania acest sistem avanseaza cu greutati ouse nu de putine ori chiar de institutii ale Statului.

Afla cifre relevante din prezentarea de luni a bancilor pentru locuinte pe care o poti descarca alaturat.

"Acordarea primei de stat reprezinta o investitie pentru Stat. Coeficientul de multiplicare poate ajunge de pana la 3 - 3.5 ori a investitiei Statului prin prima de stat", spun reprezentantii Asociatiei Bancilor pentru Domeniul Locativ din Romania -ABDLR .Pentru aproximativ 500 milioane lei investiti de stat pe o perioada de 5 ani in sistemul Bauspar prin acordarea primei de stat, Statul incaseaza inapoi cel putin 1.757 mil. lei numai din taxe si impozite.Momentan, sistemul a luat o pauza dupa ce un control al Curtii de Conturi a descoperit nereguli aparente, contestate de bancile pentru locuinte. Parlamentarii din comisiile de specialitate admit ca problema trebuie urgent rezolvata, poate char inaintea vacantei prlamentare.Vezi in stanga datele INS din lucrarea "Fondul pentru locuinte".Noi avem cel mai invechit stoc de apartamente din UE, ceea ce arata ca e nevoie de renovari si investitii in case si apartamente. In Cehia si Slovacia, desi salariile la ei sunt duble, preturile materialelor de constructii sunt relativ egale, ceea ce inseamna ca la ei efortul financiar pentru a face o reparatie/renovare e la jumatate fata de Romania."Efectul de multiplicare ar fi de un miliard de euro, daca sistemul ar fi functionat normal. Pentru noi aceasta lege este esentiala si am castigat la Curtea de Apel majoritatea acuzatiilor. Curtea poate contesta la Inalta Curte, dar procesul poate dura foarte mult. De aceea e nevoie de o lege care sa clarifice toate aspectele ca sa putem relansa partea de economisire. Acum, sistemul e la limita suportabilitatii pentru ca resursele vin din zona de economisire. Iar in 2020-2021 va fi un gol de finantare enorm, fiindca capitalul bancilor e folosit pentru acoperirea creditelor neperformante.Practic, creditele se acorda pe baza clientilor care economisesc si care sunt stimulati prin acordarea primei de stat. Din acest punct de vedere, pentru noi este vitala aceasta lege. Iar Dumneavoastra aveti practc pe masa existenta acestui sistem sau inexistenta lui. Pentru ca prea multe luni nu vom putea rezista fara clienti noi in sistem", a explicat seful BCR BpL, Lucian Anghel in fata membrilor comisiei de Buget Finante a Camerei Deputatilor.