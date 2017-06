Salariul mediu net din aprilie: 2.366 lei. IT-istii au fost campionii retributiei nete, cu cei aproape 6.000 de lei lunar

In luna aprilie 2017, salariul mediu brut a fost de 3.291 lei, iar cel net de 2.366 lei (acesta din urma in crestere fata de luna precedenta cu 24 lei), arata datele Statisticii, publicate marti. Cele mai mari retributii nete s-au inregistrat IT&C (5968 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1395 lei). In sectorul bugetar s-au inregistrat scaderi ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta in invatamant (-3,4%) si administratia publica (-0,7%). Castigul salarial mediu net a crescut usor in sanatate si asistenta sociala (+0,9%) comparativ cu luna precedenta.În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.Aprilie 2017 comparativ cu Martie 2017În luna aprilie 2017, în majoritatea activităţilor din sectorul economic , nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării primelor ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturilor în natură şi ajutoarelor băneşti, plăţii sumelor din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna aprilie au fost mai mari comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte).ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:• cu 17,1% în activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii), respectiv cu 13,7% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii);• între 9,0% şi 13,0% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, extracţia cărbunelui superior şi inferior, colectarea şi epurarea apelor uzate, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport;• între 3,5% şi 7,0% în transporturi pe apă, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), activităţi de poştă şi de curier, fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (inclusiv înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare şi transmitere de programe), cercetare-dezvoltare.Scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au înregistrat în unele activităţi din sectorul economic ca urmare a nerealizărilor de producţii ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte/proiecte), a acordării de premii ocazionale, sume din profitul net şi din alte fonduri în luna precedentă.ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:• cu 18,9% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu 12,6% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;• între 5,5% şi 7,5% în fabricarea produselor din tutun, extracţia minereurilor metalifere, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;• între 3,0% şi 4,0% în tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea de mobilă, industria metalurgică, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice.În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (-3,4%) şi administraţia publică (-0,7%). Câştigul salarial mediu net a crescut uşor în sănătate şi asistenţă socială (+0,9%) comparativ cu luna precedentă.