​INFOGRAFIC ​Peste un sfert dintre angajatorii romani planuiesc sa-si sporeasca numarul de angajati in aceasta vara (studiu)

Peste un sfert dintre angajatorii romani planuiesc sa-si sporeasca numarul de angajati in urmatorul trimestru, potrivit editiei aferente intervalului iulie - septembrie 2017 a Studiului ManpowerGroup privind Perspectivele Angajarii de Forta de Munca. () Doar 7% dintre angajatori au de gand sa faca reduceri de personal si 64% nu intentioneaza nici o schimbare, ceea ce rezulta intr-o Previziune Neta de Angajare ajustata sezonier de +14%, cu 2 puncte procentuale mai slaba decat cea raportata in trim. II/2017, dar relativ stabila comparativ cu trimestrul III/2016."Sapte ani de intentii de angajare pozitive, din care mai mult de opt trimestre consecutive de Previziuni cu doua cifre, corespunzand cresterii numarului de angajati, au impact puternic asupra disponibilitatii talentelor pe piata din Romania, asa cum o arata rata scazuta a somajului, care in aprilie si-a atins minimul istoric, dar si gradul de raspandire a deficitului de talente care, potrivit ultimelor noastre cercetari, afecteaza 73% dintre angajatorii romani. Dat fiind ca angajatorii prognozeaza cresteri ale angajarilor si in urmatoarele trei luni, este evident ca pentru companii a sosit momentul sa-si regandeasca serios practicile de personal si sa se transforme in constructori de talente, pentru ca gasirea lor gata formate pe piata este o optiune din ce in ce mai putin viabila,¬ spune Igor Hahn, Country Manager, ManpowerGroup Romania..Perspectivele de angajare din trimestrul III/2017, desi ferm pozitive, au per ansamblu o tendinta de slabire, fiind mai putin robuste decat in trimestrul II/2017 in sapte din cele zece sectoare de activitate analizate si in sase din cele opt regiuni alte tarii, si slabind fata de trimestrul III al anului trecut in sase sectoare de activitate si patru regiuni. Declinul cel mai abrupt, atat de la trimestru la trimestru, cat si de la an la an, este raportat in regiunea Centru, unde Previziunea Neta de Angajare de +10% este cu 19 puncte procentuale mai slaba decat in trim. II/2017 si cu 15 puncte procentuale mai slaba decat in trim. III/2016. Scaderi de la trimestru la trimestru, de 14 puncte procentuale, si de la an la an, de 12 puncte procentuale, sunt raportate si in regiunea Vest. In schimb, prognoza din regiunea Nord-Est, situata la +16%, se insenineaza considerabil, fiind cu 17 puncte procentuale mai puternica decat anul trecut si imbunatatindu-se fata de trim. II/2017 cu 11 puncte procentuale. Cele mai optimiste Previziuni din trimestrul III, la nivel de regiuni, sunt cele din regiunile Bucuresti si Ilfov, Nord-Vest si Sud, toate trei de+20%, in timp ce piata cea mai slaba este prognozata in regiunea Sud-Est unde Previziunea este de +4%.La nivel de sector de activitate intentiilede angajarecele mai optimiste, conforme unei Previziuni de +27%, sunt raportate in sectorul Industrie Prelucratoare, prognoza fiind totusi cea mai slaba din in ultimele sase trimestre, restrangandu-se cu 3, respectiv 8 puncte procentuale fata de trim. II/2017 si trim. III/2016. Un climat de angajare sanatos estepreconizatsi in sectorul Comert cu ridicata si cu amanuntul, cu o Previziune Neta de Angajare de +24%, cu 2 puncte procentuale mai puternica decat anul trecut (trim. III/ 2016), dar cu 5 puncte procentuale mai slaba decat cea raportata pentru intervalul aprilie ¬ iunie 2017. Angajatorii din sectorul Energie electrica, apa, gaze raporteaza cea mai slaba Previziune sectoriala, de 0%. Perspectivele de angajare se restrang cu 10 puncte procentuale in comparatie cu trimestrul anterior, dar seimbunatatesc cu 3 puncte procentuale in comparatie cu al treilea trimestru al anului 2016. Perspectivele de angajare din sector au fost pozitive doar o singura data in ultimii 5 ani si ceva.Optimismul angajatorilor difera in functie de dimensiunea organizatiei. Angajatorii din organizatiile mari sunt cei mai increzatori, raportand o Previziune Neta de Angajare de +25%, cu 3 puncte procentuale mai putin robusta decat in trimestrul II, dar relativ stabila comparativ cu anul trecut. Angajatorii din micro-organizatii sunt insa prudenti, raportand o Previziune de 0%, cu 6 puncte procentuale mai slaba decat in trimestrul II si cu 9 puncte procentuale mai slaba decat in trim. III/2016.Nota:Previziunea Neta de Angajare se obtine facand diferenta dintre procentul de angajatori care anticipeaza o crestere a volumului total de angajari si procentul de angajatori care prevad o scadere a angajarilor in locatia lor, in trimestrul urmator. Pentru tarile care au acumulat date cel putin 17 trimestre consecutiv, printre care si Romania, cifrele citate au fost supuse ajustarii sezoniere, cu exceptia cazului in care se specifica altfel.Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajarii de Forta de Munca este cel mai longeviv si cuprinzator studiu din lume privind activitatea de angajare. ManpowerGroup administreaza acest studiu predictiv inca din 1962, iar in prezent in cercetare sunt inclusi aproape59.000 de angajatori din 43 de tari si teritorii, carora le sunt masurate trimestrial intentiile de a-si creste sau de a-si diminua numarul total de angajati pe parcursul trimestrului urmator. Studiul este un barometru al tendintelor si activitatilor de pe piata fortei de munca, fiind utilizat de Banca Nationala a Angliei in redactarea rapoartelor sale privitor la inflatie si ca sursa a raportului lunar privitor la perspectivele economice si sociale in Uniunea Europeana Monthly Monitor, redactat de Comisia Europeana. Datele studiului independent al ManpowerGroup sunt utilizate in egala masura de analisti financiari si economici din intreaga lume in evaluarea situatiei pietelor de forta de munca.Pentru Romania, cercetarea de teren s-a derulat in intervalul 19 aprilie - 2 mai 2017 pe un esantion reprezentativ de 625de angajatori. Rezultatele obtinute au o marja de eroare de +/-3,9%.