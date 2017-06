Diana Crangasu, Clifford Chance Badea: Romanii care au suferit un prejudiciu in urma unei incalcari a legislatiei concurentei au dreptul la o reparare integrala a prejudiciului. Asa a stabilit Curtea Europeana de Justitie

Senior Associate

Termenul de introducere a actiunii pentru solicitarea de despagubiri va creste de la 2 ani in prezent la 5 ani insa sunt prevazute anumite cazuri de prescriptie a actiunii dar si reguli specifice de aplicare a unor norme de procedura si de drept material astfel este de vazut in viitor care din deciziile mai vechi sau mai noi ale autoritatii pot fi folosite cu succes in instanta pentru a se solicita despagubiri.

Partile vor putea fi implicate si in solutionarea alternativa a litigiului, si in acest caz se vor suspenda procedurile din fata instantelor pentru o perioada de maxim 2 ani.

Sunt prevazute si amenzi importante de pana la 1% din cifra de afaceri de exemplu pentru neprezentarea unor probe solicitate de instanta sau distrugerea probelor relevante pentru solutionarea litigiului.

Exista si prevederi in OUG care vor incuraja societatile sa faca plata de despagubiri prin solutionarea alternativa a litigiilor sau chiar sa propuna adevarate mecanisme de acordare a despagubirilor pentru ca astfel vor putea sa obtina reduceri de la amenzile Consiliului Concurentei care se va asigura astfel ca vor exista reparatii ale prejudiciilor in mod eficient.

Actiunile pentru repararea prejudiciului se vor judeca doar la Tribunalul Bucuresti indiferent de sediul reclamantului, hotararile tribunalului putand fi atacate cu apel la Curtea de Apel Bucuresti. Recursurile impotriva hotararilor Curtii de Apel se vor judeca de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Comasarea acestor actiuni doar la cateva instante va ajuta la o uniformizare a hotararilor si o specializare a judecatorilor care vor analiza cazurile. Aceasta specializare este foarte potrivita pentru ca actiunile vor fi complicate, vor fi necesare probe importante pentru dovedirea incalcarilor si a prejudiciilor suferite dar si a raspunderii societatilor care vor fi acuzate ca au incalcat aceste reguli.

Comisia a sprijinit specializarea judecatorilor prin programe de training incepand cu 2007 si pana in 2015, iar Romania a participat la aceste programe. Comisia a elbaorat si un ghid practic (neobligatoriu) pentru instantele si partile din procesele de despagubire care contine informatii economice si practice ce pot fi utile cand se aplica normele si practicile nationale, precum si principalele metode si principii disponibile pentru cuantificarea unui astfel de prejudiciu.



cum se calculeaza amenda pentru persoanele nerezidente in cazul incalcarilor privind concentrarile economice,

sanctionarea cu amenda fde pana la 50,000 ron a societatilor din retailul alimentar modern (supermarket, hipermarket etc) in cazul in care nu furnizeaza Consiliului datele solicitate de acesta - preturile de revanzare a produselor vandute - pentru realizarea de studii si comparatii (Monitorul preturilor) (aceste prevederi vor intra in vigoare in 30 de zile de la publicarea OUG) sau

Clarificarea posibilitatii de a se prelua copii electronice ale documentelor de la sediul societatilor inspectate de catre autoritate pentru verificarea lor la sediul acesteia.

Nu de putine ori, Consiliul Concurentei a depistat companii care au fixat in mod neconcurential preturile si le-a aplicat amenzi usturatoare. In septembrie trecut, Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 28,12 milioane lei (aprox. 6,32 milioane euro), 41 de companii active pe piata distributiei de usi si pe piata distributiei centralelor termice si boilerelor pentru incheierea unei intelegeri anticoncurentiale.11 companii au recunoscut participarea la intelegerea anticoncurentiala si au beneficiat de o reducere a amenzii de 20%. Cei care au cumparat centrale sau boilere au platit din buzunar -fara sa stie- pretul umflat artificial de firme. Au dreptul sa ceara despagubiri? O discutie cu Diana Crangasu,Clifford Chance Badea.Exemplul cu boilere l-am dat pentru ca imi era cel mai la indemana. Banuieli privind intelegeri de pret au fost si pe alte piete. O investigatie a Consiliului Concurentei este in plina desfasurare la dealerii Dacia si Renault din Romania, scrie Profit.ro , mai multe surse din zone diferite.potrivit site-ului citat. Sunt clientii romani in drept sa solicite despagubiri?"Ideea posibilitatii ca persoanele fizice sau juridice prejudiciate sa solicite despagubiri celor care au incalcat regulile a aparut de ceva vreme in Uniunea Europeana. In fond, autoritatile nationale din Uniunea Europeana si Comisia pot solicita incetarea incalcarilor de concurenta sau pot aplica amenzi importante societatilor daca dovedesc ca acestea au incalcat legislatia concurentei in Statele membre sau legislatia europeana de concurenta. Insa persoanele fizice sau juridice care au suferit un prejudiciu in urma unei incalcari a legislatiei concurentei au dreptul la o reparare integrala a prejudiciului suferit. Asa a stabilit Curtea Europeana de Justitie. Insa la nivelul Uniunii Europene in fiecare Stat membru legislatia nationala privind actiunile in instanta este diferita. De aceea s-a dorit o uniformizare a regulilor aplicabile acestor actiuni pentru solicitarea despagubirilor in cazuri de incalcare a legislatiei de concurenta",Clarificarea regulilor conform carora se pot cere despagubiri in jurisdictiile europene este printre obiectivele Directivei 2014/104/UE alaturi de uniformizarea regulilor (denumirea integrala - Directiva 2014/104/UE privind anumite norme care guverneaza actiunile in despagubire in temeiul dreptului intern in cazul incalcarilor dispozitiilor legislatiei in materie de concurenta a statelor membre si a Uniunii Europene) - ea a intrat in vigoare in dec 2014 iar Statele membre au avut termen sa o implementeze in legislatia lor nationala pana la sfarsitul anului 2016 (27 decembrie), mai spune Crangasu.La 6 iunie 2017 Comisia a anuntat ca 16 State membre din 29 au notificat Comisiei ca au reusit implementarea in cadrul lor national a regulilor incluse in Directiva - Austria, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia si Marea Britanie.Tot Comisia a anuntat ca multe State membre sunt aproape de finalizarea implementarii in legislatia nationala si ca se asteapta sa primeasca aceste informatii foarte curand dar si ca va verifica ulterior daca legislatiile nationale adoptate sunt in conformitate cu Directiva.Romania, prin Consiliul Concurentei, a avut in dezbatere publica in august-septembrie 2016 proiectul de act legislativ pentru implementarea Directivei in legislatia nationala . In ianuarie 2017 Comisia a notificat toate statele membre care nu implementasera Directiva ca deschide proceduri de infringement si a solicitat finalizarea rapida a implementarii Directivei.Guvernul Romaniei a adoptat in 31 mai proiectul de OUG pentru implementarea Directivei - acum se asteapta publicarea in Monitorul Oficial si vom vedea daca exista si modificari fata de proiectul publicat pe siteul Secretariatului General al Guvernului - ( proiectul se gaseste aici ).Cu toate ca legislatia permitea solicitarea de despagubiri si pana acum, astfel de cazuri au fost foarte rare in Romania pana la acest moment, si la fel si in regiune. In Franta si Marea Britanie astfel de procese au fost mai dese si au inceput de mai mult timp dar sunt destul de complicate si acolo.Si Comisia Europeana a solicitat despagubiri in 2011 intr-un caz in instantele din Belgia de la un numar de societati pentru obtinerea de despagubiri, dupa ce le-a sanctionat cu amenda pentru un cartel in 2007. Pentru informatii, accesati acest link "Despagubirile, conform proiectului de OUG vor putea fi solicitate de la societatile care au incalcat regulile de concurenta iar acestea, cu cateva exceptii care privesc de exemplu unele intreprinderi mici si mijlocii, in anumite situatii, vor raspunde in mod solidar. Cuantumul prejudiciului va fi stabilit de instanta in baza probelor". precizeaza senior partenerul Clifford Chance.Proiectul de OUG precizeaza ca despagubirile trebuie sa acopere integral prejudiciul adica pierderea efectiva suferita, profitul de care este lipsita persoana prejudiciata si plata dobanzii efective.Proiectul de OUG contine prevederi importante privind sarcina probei in actiunile de instanta pentru ca uneori ea este in sarcina reclamantului iar alteori a paratului. Instanta va putea cere in unele cazuri divulgarea de probe din dosarul de investigatie de la Consiliul Concurentei (sau alta autoritate Europeana nationala de concurenta) daca aceasta investigatie s-a finalizat cu o decizie de sanctionare, dar vor exista limite ale folosirii acestora in instanta - fie pentru protejarea datelor care sunt secrete de afaceri sau a altor informatii confidentiale fie pentru protectia declaratiilor de clementa sau a propunerilor de tranzactie (adica recunoasterea incalcarii sau renuntarea la atacarea deciziei de sanctionare a Consiliului).In proiectul de OUG sunt si cateva modificari la legea concurentei - atat pentru punerea in acord cu OUG cat si de clarificare a altor probleme: