Doar doi din cinci absolventi romani ajung sa lucreze in domeniile pentru care s-au pregatit in scoala (studiu)

Cert este ca datele World Economic Forum confirma o scadere (abrupta chiar, as sugera) a calitatii invatamantului in Romania. Vezi in text ce posibile explicatii au fostul ministru Mircea Miclea, psihologul Daniel David- autor al unei remarcabile "Psihologii a poporului roman", dar si un fost bancher local care lucreaza in prezent in Londra

Doar doi din cinci absolventi romani ajung sa lucreze in domeniile pentru care s-au pregatit in scoala, arata un studiu derulat simultan in Ungaria, Bulgaria si Romania. Studiul, la care au participat 48.602 de absolventi romani, a urmarit cariera socio-profesionala a absolventilor imediat dupa absolvire si dupa o perioada considerata suficienta pentru a atinge un anumit nivel profesional (6 luni). Potrivit rezultatelor, 32% dintre absolventi aveau locuri de munca partial legate de domeniul studiat, 39% au lucrat in domenii foarte diferite si 35% au lucrat in domeniul in care au studiat.Este primul asemenea survey, stiut fiind faptul ca INS nu deruleaza asemenea cercetari, la fel ca Ministerul MunciiDocumentul integral il puteti citi alaturat."Nu mai e invatamantul care era odata....​E inadmisibil ca student la masterat in 2016, sa vii cu date vechi din 2007, cand baza de date a Statisticii e actualizata pe unii indicatori pana la nivelul lunii trecute", imi marturisea un profesor din ASE, revoltat de calitatea slaba a multor studenti. De partea cealalta, stand de vorba cu studentii economisti, acestia se plang de lipsa "upgrade"-ului de catre profesori. Predau dupa notiuni invechite, clar nu citesc ce se scrie pe blogurile de specialitate, ce sa invatam de la ei? Habar n-au sa manuiasca o tableta!, imi spunea saptamana trecuta o studenta.