​Legea preventiei …sau cum sa aruncam cu praf in ochii contribuabililor

Legea 82/1991 privind Legea Contabilității a fost scoasa integral. In aceasta lege se regasesc cele mai multe contraventii pe care un contribuabil le poate avea, intrucat a gresi e omeneste. Nu mai beneficiaza de acestea.



Legea 70/2015 - pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare – a fost scoasa integral .Exista situatii cand firmele nu le pot respecta intrucat legiuitorul nu s-a gandit la toate cazurile posibile existente in practica. Eventualele nerespectari sunt incadrate la amenzi foarte mari

HG 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor cu modificările si completările ulterioare – a mai ramas praful de pe toba , intrucat sunt incluse doar contraventiile prevazute in Registrul pentru institutii publice nicidecum si pentru Registru privat Revisal , asa cum era prevazut initial si de care firmele private sunt cele mai afectate prin excluderea acestuia de la contraventii.



Anuntata cu surle si trambite de Guvern, inclusiv de Liviu Dragnea (citez : "Relatia dintre stat si oamenii de afaceri trebuie schimbata complet in asa fel incat statul sa nu mai fie agresiv cu firmele. In acest scop, in primul trimestru din acest an se va adopta Legea preventiei, astfel incat "nimeni sa nu mai primeasca o masura punitiva inainte sa aiba o masura de preventie", legea preventiei se dovedeste incet-incet un mare fiasco sau un fas, in limbaj mai popular. Sa analizam in timp cum a evoluat acest proiect de lege in carem exact ca in cantecul cu elefantii ce se leganau si se imputinau, asa s-a intamplat si cu contraventiile incluse in anexa legii.In 15.03.2017 - anexa cu acele contraventii incluse pentru aplicarea masurilor de preventie erau in numar de 396.Dintre acestea cele mai importante pentru firme si de care se lovesc cel mai mai mult in activitatea lor sunt :In 30.03.2017 deja proiectul era "ajustat", anexa privind contraventiile reducandu-le la 333.In data de 18.05.2017 dupa studii intense si interventii de la institutiile de control (ITM , ANAF , etc) numarul acestora a ajuns la 267.Cand proiectul a fost trimis la Parlament, anexa privind contraventiile s-a ciuntit si mai mult ajungand la 105 .Au fost eliminate cele mai importante contraventii si de care firmele nu mai pot beneficia de masuri de preventie. Astfel :Dar important e ca inca se regasesc in anexa printre cele 105 contraventii , cele la Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării sau Legea 54/2012 privind activitatile de picnic , legi care trebuie sa recunoastem sunt de impact masiv in activitatea unei firme .In ritmul acesta ma gandesc ca dupa ce va trece de Senat si Camera Deputatilor legea va ajunge la vreo 10 contraventii incluse la masuri de preventie de acest gen .Cornel Grama este consultant fiscal din Cluj, serviciile sale acoperind urmatoarele domenii: intocmirea declaratiilor de impozite si taxe, asistenta pe probleme fiscale si in materie de creante bugetare, reprezentare in fata organelor fiscale, instruire si perfectionare in domeniul fiscal. Opiniile exprimate in acest rticol apartin in exclusivitate autorului.