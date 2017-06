Probleme pentru cei care solicita credite: Din cauza unor lucrari de mentenanta la serverele ANAF, bancile nu mai pot verifica veniturile solicitantilor in baza CNP /Bancile continua sa dea credite in baza adeverintelor salarile

La randul lor, reprezentantii ANAF ne-au raspuns la intrebari spunand ca deocamdata se fac lucrari de mentenanta, care nu se stie cat vor mai dura. "Din data de 12 iunie se desfasoara lucrari de mentenanta la nivelul sistemului informatic al ANAF. Aceste lucrari vor fi finalizate in cel mai scurt timp posibil. In ceea ce priveste raportarea catre banci a veniturilor persoanelor care solicita credite vor fi aplicate prevederile legale referitoare la eliberarea adeverintelor de venit la solicitarea beneficiarului sau a institutiilor bancare", au transmis oficialii Fiscului.ARB si ANAF au incheiat un Protocol de colaborare prin intermediul caruia bancile pot verifica veniturile solicitantilor de credite persoane fizice si situatiile financiare ale persoanelor juridice (cu acordul solicitantului). Obiectivul consta in eficientizarea activitatii de creditare si reducerea incidentei fraudelor bancare care au la baza documente falsificate. Peste 90% din fraudele bancare au la baza documente false privind veniturile. Sunt 28 de banci semnatare, iar proiectul este operational din semestrul I 2015.