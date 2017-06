Piraeus Bank Romania lanseaza primul serviciu care permite achizitionarea produselor bancare online

Incepand de joi, 15 iunie, clientii vor putea achizitiona un produs bancar in doar 20 de minute, fara sa fie necesara deplasarea la o unitate bancara. Madalina, o persoana in carne si oase si nu un robot, sta de vorba audio/video cu tine prin intermediul unui site, domeniul putand fi accesat de pe orice dispozitiv inteligent, cu o conexiune stabila la internet si dotat cu microfon si camera video: desktop, laptop, tableta, telefon mobil. Madalina e unul dintre cei patru operatori (doi baieti si doua fete) urmand ca numarul acestora sa cresca, daca solicitarile vor impune.Investitia a depasit un milion de euro si este unica in peisajul bancar local, ne asigura bancherii de la Piraeus. Banca mama (Grupul bancar Pireus din Grecia) se afla in plin proces de vanzare a subsidiarelor din Balcani, printre activele la care se intentioneaza sa se renunte fiind si banca din Romania."Traim intr-o lume guvernata de tehnologie, de viteza si de eficienta. Credem ca sistemul bancar trebuie sa se alinieze acestor realitati si sa raspunda asteptarilor clientilor sai. Banca viitorului este, in viziunea noastra, capabila sa integreze solutii tehnologice de ultima generatie, care sa asigure confort si timp scurt de raspuns. Serviciul pe care il lansam astazi raspunde provocarilor epocii digitale, in care totul este la un click distanta", a declarat Madalina Teodorescu, Director General Adjunct Piraeus Bank Romania.Serviciul se adreseaza celor care prefera achizitiile online, care vor sa evite timpul petrecut in trafic pentru a ajunge la o unitate bancara. Acestia pot accesa domeniul www.piraeusliveshop.ro de oriunde, in interiorul unui program de lucru prelungit ( luni-vineri 9-21 si sambata 10-15) fata de cel traditional, al unei sucursale.In plus, clientul are posibilitatea de a face o programare pentru o sesiune de consiliere video, avand astfel prioritate in preluarea apelului. Etapa semnarii documentelor a fost si ea regandita, astfel incat sa se poata desfasura in orice locatie solicitata de catre client.Produsele disponibile in acest moment pe noua platforma digitala sunt: credite de nevoi personale, carduri de credit si pachete de incasare a salariului intr-un cont bancar. In functie de tipul de produs ales, durata unui apel video cu achizitie de produs poate dura aproximativ 20 de minute. Proiectul se adreseaza momentan persoanelor fizice, urmand ca in faza urmatoare sa fie introduse si produsele aferente IMM-urilor.Platforma este usor de utillizat, avand o interfata prietenoasa si un timp de raspuns foarte scurt. Clientul introduce informatii cu caracter general in pagina de start, verifica setarile camerei video si ale microfonului dispozitivului de pe care s-a conectat si poate intra in legatura cu un reprezentant al bancii, care ii va oferi asistenta. Prezentarea produselor bancare este facuta astfel intr-un mod inedit, care permite vizualizarea, compararea si analizarea tuturor beneficiilor produselor de care clientul este interesat.Piraeus Bank Romania este cea mai mare subsidiara la care banca mama detine participatii in regiune. Cu toate acestea, ea a fost scoasa la mezat. In 2015, o tentativa de vanzare a Piraeus Romania a esuat, grecii tinand de pret."Grupul Piraeus, ca toate bancile elene dealtfel, au un plan de restructurare. Acest plan este agreat cu Troika, care Troika a asigurat refinantarea bancilor atunci cand s-au taiat bondurile la jumatate. Normal, ca sa acopere pierderea bilantiera si sa aiba capitaluri proprii posztive, bancile a trebuit sa fie recapitalizate. Si atunci s-au impus anumite planuri de restructurare asa incat actionarul sa stie ca isi va putea lua banul inapoi, ca banca merge corect samd.In acest sens, principala cerinta impusa a fost o reducere a activelor. Cum faci asta? Sau vinzi din active sau reduci volumul de credite. Exista un plan de deleveraging pe care fiecare subsidiara din Piraeus il are tocmai pentru utilizarea mai buna a capitalului. Ei, grupul a implementat de anul trecut o scadere a activelor. In paralel cu asta, au incercat sa vada daca pot valorifica si anumite participatii pe care le are …printre aceste participatii fiind si Piraeus Bank Romania", explica CEO-ul Piraeus Bank Romania, Catalin Pirvu.