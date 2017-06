Romania ocupa locul 50 din 149 de state evaluate dupa Indicele Prosperitatii. Craciun, BCR Pensii: Desi in Romania prosperitatea a crescut, increderea e la un nivel foarte jos. Poate ca distributia acestei prosperitati nu a fost uniforma

Romania ocupa locul 50 in randul a 149 de state evaluate in cadrul Indicelui Prosperitatii pentru 2016 realizat de Legatum Institute. Un mediu de business imbunatatit, o libertate personala sporita si eforturile de imbunatatire a guvernantei au ajutat Romania sa se pozitioneze pe locul 50 in cadrul indicelui prosperitatii. Cel mai prost stam la capitolul "incredere intre oameni si intre cetateni si institutii", se mai arata in prezentarea facuta joi cu ocazia lansarii studiului."Ar trebui sa ne uitam cum stam in regiune, mai degraba la nivelul global. Vazand insa ce tari din regiune sunt deasupra noastra, cred ca ocupam o pozitie corecta", a spus joi Radu Craciu, fost economist sef al BCR, in prezent presedintele BCR Pensii. Europa Centrala si de Est sta foarte prost la capitolul "capital social" in ansamblu. Nu doar Romania. Este o mostenire grea pe care o are intreaga regiune. Tine si lipsa de traditie democratica", a mai adaugat Craciun"Intrebarea este ca desi in Romania prosperitatea a crescut, capitalul social, increderea, e la un nivel foarte jos. Poate ca distributia acestei prosperitati nu a fost uniforma, iar asta poate duce la erodarea increderii si sapa la temelia societatii noastre si la temelia prosperitatii", mai spune Radu Craciun.De la aderarea la Uniunea Europeana in 2007, Romania a inregistrat progrese treptate la capitolul prosperitate, devansand Bulgaria, care s-a alaturat UE in acelasi an.Cresterea economica rapida, investitiile straine in crestere si continuarea procesului de liberalizare a pietelor au condus la un mediu de business mai flexibil si mai dinamic. Gratie unei deschideri mai mari si unei tolerante sporite, romanii se simt acum mai liberi sa-si traiasca vietile asa cum isi doresc.Totusi, ca si in cazul altor state post-comuniste, coruptia si guvernanta raman probleme majore. Desi se depun eforturi semnificative de reducere a coruptiei si pentru o transparenta sporita, sunt necesare progrese suplimentare la aceste capitol daca romania doreste sa avanseze din punct de vedere al prosperitatii si sa concureze cu celelalte tari membre ale UE, potrivit oficialilor Legatum Institute.Indicele Legatum al prosperitatii este un cadru care ajuta la evaluarea unei tari in functie de promovarea prosperitatii cetatenilor ei, reflectand progresul economic si social in raport cu noua piloni ai prosperitatii, care variaza de la guvernanta si mediu de afaceri la capital social, si nu mai putin de 104 variabile. Acest cadru cuprinzator face din indicator un instrument de masurare a progresului uman intr-o tara, oferind in acelasi timp o imagine a procesului de formare a prosperitatii.Editia 2016 a studiului privind prosperitatea globala a venit cu un raport special dedicat ECE. Aici se arata ca prosperitatea regiunii este la 87% din media Europei de Vest. Veniturile au ajuns abia la 47% din medie. Romania ocupa locul 11 in regiune, dupa Ungaria si Croatia, fiind urmata de Macedonia si Bulgaria.Pe primul loc se situeaza Austria, economie care n-a facut parte din blocul comunist. Dintre tarile foste comuniste, pe primul loc sta Slovenia, urmata de Estonia, Cehia, stat care face acum parte din grupul celor dezvoltate, si Polonia, cea mai mare economie est-europeana. Ultimele pozitii sunt ocupate de Serbia si Albania.Raportul Legatum arata ca o mare parte din cursa de convergenta a prosperitatii din ECE cu cea din vest a avut loc intr-un mediu economic global dinamic. Reintegrandu-se in economia globala, regiunea a obtinut un avans semnificativ din comert. Tarile care s-au alaturat Uniunii Europene au primit credibilitate institutionala si intrari nete mari de capital. Cetatenii acestor tari s-au mutat in vest in cautarea unui loc de munca mai profitabil, ceea ce dus la diminuarea diferentei de salarii dintre est si vest.