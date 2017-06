Leul, vizibil afectat de zgomotul politic si de decizia FED, testeaza nivelul de 4.58/ euro, nivel record al ultimilor 5 ani. Referinta BNR: 4.5872 lei/euro

Monedele Europei emergente au pierdut joi teren fata de euro conduse de leul afectat de zgomotele politicii. RON a testat nivelul 4.5880/EUR intorcandu-se la 4.5818/EUR, arata raportul destinat investitorilor al unei banci comerciale. Dolarul s-a intarit in fata celorlalte monede majore dupa deciziile de politica monetara ale Fed. Euro a pierdut teren fata de moneda americana tranzactionandu-se la USD 1.1180/EUR. "​In linie cu asteptarile generale, Rezerva Federala a crescut rata cheie pentru a doua oara in trei luni cu 25 puncte de baza la 1.25%. Banca centrala a facut publice de asemenea planurile de reducere a balantei devenita prea solida in urma achizitiilor de active financiare din ultimii ani in vederea sustinerii economiei. Operatiunea va incepe curand prin vanzarea a 6 bio dolari lunar, suma crescand pana la 30 bio lunar"Un curs de 4.58 lei pentru un euro a mai fost atins in octombrie 2012."Coalitia aflata la putere a retras ieri sustinerea politica guvernului instalat in functie cu sase luni in urma. Cum premierul refuza sa demisioneze, este nevoie de ceva timp pana ce se va gasi o iesire dintr-o situatie in care parca nimeni nu se astepta sa ajunga", noteaza autorii raportului.Curba randamentelor implicite este putin schimbata miercuri dimineata cu segmentul maturitatilor scurte la 0.15% si cu segmentul 1M-3M in zona 0.40% - 0.55%.Preturile metalelor pretioase au scazut miercuri, afectate de intarirea dolarului dupa deciziile de politica monetara ale Rezervei Federale si au ramas in aceeasi zona joi dimineata. Aurul se tranzactioneaza cu putin peste 1,260.00 dolari pe uncie, pretul unciei de argint a ajuns la 16.85 dolari, platina se mentine la 930.00 dolari pe uncie, iar paladiul a coborat la 855.00 dolari pe uncie.