Turistii straini sositi in Romania in primul trimestrul din 2017 au cheltuit in medie putin peste 500 de euro/persoana/sejur, mai putin cat cheltuie un turist strain in Grecia

Numarul total de turisti straini cazati in Romania in trimestrul I din acest an a fost de circa 450.000, iar cheltuielile lor s-au ridicat in total la un miliard lei, au transmis vineri reprezentantii Institutului National de Statistica. De-a lungul anului trecut, Romania a fost vizitata de 2.4 milioane de turisti straini care au cheltuit in medie 530 de euro/persoana. Pentru comparatie, in Grecia vin anual circa 25 milioane de turisti straini, care lasa in medie 514 euro/sejur, arata datele Bancii Nationale a Greciei.Principalul motiv al sejurului petrecut de turistii nerezidenti in Romania in trimestrul I 2017 l-a reprezentat afacerile, participarea la congrese, conferinte, cursuri, targuri si expozitii (65,5% din numarul total de turisti nerezidenti), cheltuielile acestora reprezentand 66,1% din total.Cel de al doilea motiv al sejurului petrecut de nerezidenti in Romania l-a reprezentat calatoriile in scop particular (34,5% din numarul total de turisti nerezidenti), dintre acestea evidentiindu-se calatoriile pentru vacante (60,4%). Calatoriile in scop particular includ calatoriile pentru vacante, cumparaturi, evenimente culturale si sportive, vizitarea prietenilor si rudelor, tratament medical, religie, tranzit si alte activitati.Din totalul cheltuielilor pentru afaceri, ponderea cea mai mare o reprezinta cheltuielile pentru cazare (52,7%), fiind preferata cazarea cu mic dejun inclus (89,8%). Cheltuielile turistilor nerezidenti in restaurante si baruri au fost de 19,2%, iar cele pentru cumparaturi au reprezentat 11,7%. Din totalul cheltuielilor pentru cumparaturi 38,9% au reprezentat cheltuielile pentru cumpararea alimentelor si bauturilor, urmate de cheltuieli pentru cumpararea de cadouri si suveniruri 36,4%. Cheltuielile pentru inchirierea de autoturisme au avut o pondere de 51,5% din totalul cheltuielilor pentru transport, iar cheltuielile pentru bilete de intrare in muzee, obiective turistice, gradini zoologice/botanice au reprezentat 50,7% din totalul cheltuielilor pentru recreere.Din totalul nerezidentilor sositi in Romania, 47,5% si-au organizat sejurul prin agentii de turism, iar 34,2% si-au organizat singuri sejurul.Principalul mijloc de transport utilizat de turistii nerezidenti pentru a sosi in Romania a fost avionul (81,1% din numarul total de turisti). Autoturismele proprii au reprezentat 11,4%, urmate de autocare si autobuze cu 5,6%, alte mijloace ( tren, ambarcatiuni fluviale, autoturisme inchiriate, motociclete etc.) 1,9%.Mai jos, un slide dintr-o prezentare facuta recent la Banca Narionala a Greciei.