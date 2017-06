La inceputul lui august intra in vigoare Legea insolventei persoanelor fizice. Vezi care sunt cele 3 forme ale procedurii de insolventa admise de lege

Daca aceeasi persoana fizica apreciaza ca situatia sa este iremediabil compromisa, iar in plan de rambursare a datoriilor nu va putea fi aplicat, atunci va solicita instantei judecatoresti competenta deschiderea procedurii de insolventa prin lichidarea de active.

Se poate solicita de catre o persoana fizica aflata in procedura insolventei procedura insolventei simplificate cand datoriile sunt mai mici de 10 salarii minime pe economie, nu are bunuri sau venituri urmaribile, respectiv are varsta standard de pensionare sau si-a pierdut mai mult de jumatate din capacitatea de munca.

In acest sens, se va avea in vedere valoarea cursului minim lunar, valoarea cheltuielilor profesionale si de scolarizare, pretul utilitatilor si alimentelor, componenta si structura familiei debitorului, eventuale situatii speciale privind sanatatea. Persoana insolventa are obligatia sa notifice creditorii, iar intr-o perioada de 30 de zile dintre notificarea creditorilor, acestia trebuie sa transmita debitorului informatii cu privire la sumele solicitate la plata si sa depuna diligente pentru un potential acord de restructurare/esalonare a datoriei.

Cererea impreuna cu documentele justificative se depune la comisia judeteana unde acesta isi are domiciliul sau resedinta obisnuita. In vederea solutionarii cererii, persoana in insolventa este invitata in termen de 5 zile de la primirea cererii, pentru ascultarea persoanei fizice.



Administratorul procedurii analizeaza informatiile trimise de creditori, dar si de potentiali debitori, pentru elaborarea tabelului preliminar de creante. Acesta trimite comisiei de insolventa planul de rambursare al datoriilor in vederea evaluarii fezabilitatii acesteia.

Pentru e evalua fezabilitatea planului de rambursare, comisia de insolventa verifica cel putin capacitatea debitorului de a respecta planul de rambursare si cuantumul total al sumelor pe care debitorul considera ca il va plati creditorului.

Comisia de evaluare emite un raport de analiza ce se comunica administratorului procedurii. Acestea vor fi preluate la intocmirea planului de achitare a datoriilor, plan ce se comunica tuturor creditorilor cunoscuti.

In data de 01.08.2017 trebuie sa intre in vigoare, Legea nr. 151/2015 privind insolventa persoanei fizice, desigur daca nu intervin noi derogari de la acest termen, iar prin HG nr. 419/2017 au fost adoptate normele de aplicare pentru Legea insolventei persoanei fizice. Formele procedurii de insolventa pentru persoanele fizice sunt urmatoarele: Procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor, Procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active si Procedura simplificata de insolventa.Legea tocmai a aparut in Monitorul oficial.Pentru realizarea acestor proceduri de insolventa au fost necesare adoptarea unor noi instrumente juridice si stabilirea unor reguli si principii de aplicare a legii.O persoana fizica aflata in stare de insolventa poate depune la comisia de insolventa o cerere de deschidere a procedurii insolventei bazata pe baza unui plan de rambursare a datoriilor.HG nr. 419/2017 dezvolta modul in care pot fi realizate aceste proceduri de insolventa. In acest sens, au fost adoptate:Reguli privind procedura administrativa pe baza de plan de rambursare a datoriilor, Procedura judiciara de insolventa prin lichidarea activelor si Reguli privind remuneratia evaluatorilor, administratorilor si a lichidatorilor si proceduri de publicitate in buletinul insolventei;Sa analizam cateva aspecte particulare privind procedura insolventei bazata pe un plan de restituire a datoriilor: Comisia de aprobare a acestui tip de proceduri va avea in vedere ca persoana fizica sa beneficieze de un trai rezonabil in perioada insolventei.Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.