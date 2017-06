Leul isi revine insesizabil din corzile in care a fost trimis de politicieni. Media calculata de BNR arata un leu care a recuperat 0.1% fata de joi

Cotatia medie calculata de BNR vineri la pranz pentru un euro a fost de 4.5812 lei, fata de 4.5872, valoarea medie de joi. Dolarul valora vineri 4.09 lei (fata de 4.1 lei cat era ji), iar francul elvetian ramane la 4.21 de lei. Fata de prima zi a saptamanii leul a pierdut doi bani in fata euro, un ban in fata francului elvetian si 3 bani in fata dolarului american. Vineri, monedele Europei emergente au recuperat ceva din pierderile recente fata de euro. Euro si-a revenit fata de dolar tranzactionandu-se in apropierea nivelului USD 1.1180/EUR dupa ce atinsese un minimum intra-day la USD 1.1137/EUR, potrivit datelor furnizate de o banca comerciala.Banca Japoniei a mentinut neschimbata politica monetara, in timp ce a avut un discurs optimist cu privire la consumul privat si la evolutia cererii globale pentru produse nipone privind cu incredere perspectivele economiei.Joi, PSD l-a exclus din randurile sale pe prim ministru care refuza in continuare sa demisioneze, ramanand in functie ca independent. Coalitia aflata la putere intentioneaza sa inainteze in parlament saptamana viitoare o motiune de neincredere in propriul guvern.Preturile metalelor pretioase se mentin pe trendul descrescator pe care s-au plasat dupa deciziile de politica monetara ale Rezervei Federale. Aurul se tranzactioneaza cu putin peste 1,255.00 dolari pe uncie, pretul unciei de argint a ajuns la 16.77 dolari, platina a scazut la 921.00 dolari pe uncie, iar paladiul a urcat la 864.00 dolari pe uncie.