Gelu Diaconu, fostul sef ANAF: Data Warehouse, o parte importanta a sistemului informatic al ANAF, a intrat in moarte clinica

nu pot fi comunicate date si informatii catre beneficiarii externi. Toate aceste comunicari, reciproce sint stabilite si legiferate prin conventii incheiate cu diverse institutii

Casa nationala de asigurari de sanatate nu are acces la informatiile privind persoanele asigurate (angajator, angajat sau persoana asigurata);

Casa nationala de pensii este beneficiara informatiilor privind stagiul de cotizare, (perioada, valori, anagajator, asigurat);

Agentia nationala pentru ocuparea fortei de munca nu are acces la aceste informatii;

autoritatile locale - prin aplicatia PATRIMVEN - nu au acces la informatiile furnizate de catre ANAF (conturi bancare, informatii de la terti, si cele de natura salariala);

sistemul bancar nu mai poate beneficia de informatii privind veniturile realizate de persoanele fizice; La fel si angajatii si cei care desfasoara activitati independente (sint solicitate adeverinte individuale);

informatiile furnizate catre Institutul National de Statistica sint fragmentare;



Istoria nefardata a ultimului an si jumatate din ANAF

"Ce se intampla de vreo saptamana le intrece pe toate: baza de date ANAF (DATA WAREHOUSE) este in colaps!!! De ce? Preocupati de ocuparea functiilor, nu s-au contractat solutii up-grade, licente, mentenanta si sunt afectate toate depozitele de date centralizate. Nici centrul de date pentru back-up de la Brasov nu functioneaza! Se stie deja ca nu poate fi repornita in mai putin de 30 de zile!", scrie pe blogul sau Gelu Stefan Diaconu, fostul presedinte al ANAF.Pentru cel putin 30 de zile, o parte din disfunctionalitatile generate in cadrul ANAF vor fi:O adunatura de indivizi fara scrupule din inspectia fiscala si defuncta Garda Financiara au ocupat toate functiile de decizie importante. Conectati la interese, firme de consultanta, fini/nasi/cumetri, masoni de pripas, tinuti de latul unor dubiosi, etc. acesti indivizi nu au decat un tel: sa-l multumeasca pe marele Far din Alexandria. Cum? Ei, aici situatia se complica si astept sa vad ce vor face organele.Cand la inceputul lui februarie 2016 afirmam public ca, urmare a incompetentei si/sau relei credinte a procurorilor aflati la ordinele Sistemului care mi-au fabricat un dosar la DNA, activitatea ANAF va fi paralizata iar relaxarea fiscala compromisa, multi au considerat afirmatia mea ca fiind exhibarea unei frustrari a unui individ bolnav dupa functie. Nici vorba!Numai un prost sadea se crede de neilocuit! Eu stiam de fapt ca acei 25-30 de profesionisti pe care ma bazasem in tot demersul meu reformator profund vor fugi care incotro, speriati de ce li se poate intampla daca continua sa isi mai asume responsabilitati. Apoi, scuzati-mi lipsa de modestie, nu sunt foarte multi cei care sa cunoasca functionarea in ansamblu a unui mecanism ingrozitor de complex: de unde s-a plecat in procesul de reforma, etapele acestuia, resursele avute la dispozitie (oamenii aici fiind de departe cea mai importanta resursa!), obiectivele de atins, etc., etc.,Tot acest proces il desfasuram concomitent cu o presiune formidabila pe combaterea evaziunii. Colectarea a atins varful in 2015 (primul an din istoria ANAF cand s-a realizat in acelasi timp cu o etapa de relaxare fiscala majora o suma mai mare fata de anul anterior de cca 3 md euro si cresterea ponderii colectarii in PIB).Sa recapitulam ce s-a intamplat de atunci. A trecut doar un an si jumatate!- ponderea colectarii in PIB a scazut galopant."Specialistii" (aceiasi deontologi care ma atacau vehement) pun acest proces doar pe seama relaxarii fiscale uitand de decalajul fiscal pe care il avem fata de media UE la aproape toate categoriile de impozite din cauza evaziunii;- tinta de deficit in 2016 a fost compromisa nu numai de cheltuielile populiste ale PSD ci si de proasta colectare. O problema cu care nu nu va fi deloc de glumit mai ales in 2017 si 2018!;- unitatea de imprimerie rapida (UIR) a fost inchisa iar ANAF s-a intors in evul mediu angajatii lipind milioane de plicuri cu hartii xerografiate catre contribuabili. A fost repornita dupa 8 luni insa pierderile de venituri bugetare inregistrate fiind greu cuantificabile;- fara mentenanta, resurse nucleare reinoite, certificari CNCAN, etc., rapiscanele din frontiera au devenit complet nefunctionale. Ce au facut decidentii, adica gasca lui Stan? Au facut o plangere penala bazata pe un act de control al unui analfabet in domeniu in sarcina acarului Paun. Adevarata infractiune este neasigurarea fondurilor/achizitiilor de catre conducerea ANAF si ea este stipulata explicit in lege;- au blocat de facto programul cu Banca Mondiala, de jure prelungindu-l cu doi ani si jumatate. Cu actuala conducere din ANAF va dau scris ca il vor compromite total! Si consecintele vor fi dramatice, pentru Romania, nu pentru gasca lui Livache de la ANAF;- au distrus reforma in administrarea marilor contribuabili si in zona preturilor de transfer. Stiti ce fac ei acum? Au alungat-o pe cea mai buna specialista de la conducerea directiei de specialitate pentru ca sa-I faca loc ¬prin ¬alunecare¬ sotiei unui vicepresedinte la structura corespondenta de la mari contribuabili!! Dar despre acest subiect al administrarii marilor contribuabili voi avea o postare separata;-au distrus neutralitatea Antifraudei, capacitatea ei operationala, cooperarea interinstitutionala cu alte entitati ale statului implicate in combaterea evaziunii;