BNR va include bahtul thailandez in lista zilnica a cursurilor valutare

Incepand de luni, 19 iunie 2017, Banca Nationala a Romaniei vainclude in lista cursurilor pietei valutare si bahtul thailandez (THB). Ultimul "upgrade" al listei fusese facut in august 2015, cand BNR a inclus cotatiile kunei croate (HRK). De regula, introducerea unei cotatii in lista cursurilor valutare vine pe fondul intensificarii fluxurilor banesti dintre cele doua tari. In cazul Thailandei, Romania importa in 2015 marfuri in valoare de 152 milioane de dolari, exporturile romanesti in Thailanda fiind de circa 53 de milioane de dolari, importurile fiind in scadere iar exporturile in usoara crestere.Exporturile Romaniei in Thailanda: maşini unelte, schimbătoare de căldură, încălzitoare de apă, aparate electrice, ţevi şi bandă din oţel, cherestea, pastă de lemn, celuloză, hârtie şi articole din lemn, produse chimice organice, tananţi, coloranţi, uleiuri esenţiale, vinuri, piese şi accesorii auto, combustibili şi uleiuri minerale, aparate de măsură şi control, articole de sticlărie şi ceramică.Importam de la tailandezi: vehicule autoutilitare pick-up, maşini şi echipamente diverse, componente de calculatoare, aparate electronice si electrocasnice, circuite integrate, ciment, cauciuc natural, conserve peşte, carne, materiale plastice şi articole produse din acestea, preparate alimentare diverse, legume, fructe, produse din fier si otel, articole din ciment si ipsos, textile, filamente şi fibre sintetice sau artificiale, mobilier, jucării şi articole sportive.