ANAF: Sistemul informatic este perfect functional. In acest moment este posibila inclusiv raportarea catre banci

ANAF a anuntat luni ca sistemul informatic este perfect functional, in urma lucrarilor de mentenanta efectute. In acest moment este posibila inclusiv raportarea catre banci. Multumim utilizatorilor si contribuabililor pentru intelegere", se mai arata in comunicatul transmis de Fisc. Reamintim ca serverele ANAF nu au functionat de o saptamana."Ce se intampla de vreo saptamana le intrece pe toate: baza de date ANAF (DATA WAREHOUSE) este in colaps!!! De ce? Preocupati de ocuparea functiilor, nu s-au contractat solutii up-grade, licente, mentenanta si sunt afectate toate depozitele de date centralizate. Nici centrul de date pentru back-up de la Brasov nu functioneaza! Se stie deja ca nu poate fi repornita in mai putin de 30 de zile!", a scris pe blogul sau Gelu Stefan Diaconu, fostul presedinte al ANAF.