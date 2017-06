BNR a calculat luni o medie pentru cursul leu/euro de 4.5859, usor mai scazut fata de vineri

Monedele Europei emergente s-au tranzactionat luni diferit fata de euro. " Leul, afectat de galagia politica a slabit usor spre 4.5837/EUR. Luni dimineata, euro nu a reusit sa se mentina fata de dolar peste nivelul de USD 1.1200/EUR, tranzactionandu-se la USD 1.1195/EUR", noteaza un raport al unei banci comerciale. Cotatiile medii publicate luni de Banca Centrala arata un leu usor devalorizat fata de francul elvetian de euro, dar intarindu-se marginal in fata dolarului SUA.Marea Britanie si Uniunea Europeana pornesc astazi neocierile oficiale pentru Brexit. Dupa recentela alegeri parlamentare anticipate din Regatul Unit, guvernul britanic pare a avea o pozitie mai slaba la masa negocierilor, dar este vorba de un proces lung si circumstantele se pot schimba in cei (probabil) doi ani cat va dura.In luna mai, exporturile Japoniei au crescut cu 14.9% fata de cele din luna corespunzatoare a anului trecut. Aceasta este cea mai semnificativa crestere din ultimii doi ani (desi situata sub estimarile pietei de 16.1%) in timp ce importurile mai sus cu 17.8% au atins cea mai mare crestere din ultimii trei ani (depasind consensul de 14.8%).Ministerul finantelor intentioneaza sa imprumute vineri cinci sute milioane lei in obligatiuni de stat cu maturitate de sapte ani; ne asteptam ca randament maxim acceptat sa se situeze cu putin sub 3.25%.Preturile metalelor pretioase au scazut luni dimineata afectate de intarirea dolarului. Aurul se tranzactioneaza cu putin peste minimumul ultimelor patru saptamani atins la 1,248.63 dolari pe uncie, pretul unciei de argint a ajuns la 16.65 dolari, platina s-a mentinut la 924.00 dolari pe uncie, iar paladiul a urcat la 868.22 dolari pe uncie.