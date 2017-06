ANAF a controlat peste 200 de service-uri auto, dand 259 de sanctiuni si confiscand 30.000 de lei

ANAF, prin DGAF, a desfasurat in data de 15 iunie a.c. actiuni de control la service-uri auto. Verificarile au vizat 208 contribuabili, carora li s-au aplicat 259 de sactiuni, anunta autoritatea fiscala. Acesta piata este dominata de service-uri care functioneaza ilegal, ea facand obiectul a numeroase controale din partea ANAF. Societatile ce ofera servicii in sectorul auto au cel mai mare grad de neplata a taxelor si impozitelor care ar trebui colectate de stat,80% dintre companiile inregistrate facand evaziune fiscala, declara recent directorul Departamentului de Fiscalitate al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. In urma controalelor de saptamana trecuta, ANAF a confiscat sume (numerar), venituri ilicite si bunuri in valoare totala de 30.388 lei si s-a dispus suspendarea activitatii a 3 contribuabili pentru nedotare cu case de marcat electronice fiscale.Poliţiştii din Capitală au facut si ei in martie anul curent 22 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Prahova, Ialomiţa şi Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor în domeniul prestării serviciilor de pază şi service auto, prejudiciul fiind estimat la şapte milioane lei.