Consiliul National pentru Supraveghere Macroprudentiala recomanda BNR si ASF sa stranga informatii de la principalii investitori din piata imobiliara

In baza Recomandarii CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale masurilor de politica macroprudentiala si aplicarea prin reciprocitate voluntara a acestor masuri, CNSM a analizat oportunitatea aplicarii prin reciprocitate voluntara a masurilor macroprudentiale adoptate de alte state membre si a decis ca nu este necesara aplicarea reciprocitatii in cazul masurilor macroprudentiale adoptate de Belgia si Estonia, avand in vedere, pe de o parte, faptul ca institutiile de credit din Romania nu au expuneri eligibile fata de Belgia si, pe de alta parte, expunerile fata de Estonia continua sa se situeze la un nivel foarte scazut.

In baza Recomandarii CERS 2014/1 cu privire la orientari privind stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital, a fost evaluata oportunitatea recalibrarii amortizorului anticiclic de capital, cele mai recente analize aratand ca indatorarea totala (aferenta sectorului companiilor nefinanciare si sectorului populatiei) a crescut suplimentar, dar continua sa se mentina sub pragul de alerta. In acest context, CNSM a recomandat BNR sa mentina rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 la suta si sa monitorizeze evolutiile privind indatorarea sectorului populatiei, inclusiv din perspectiva analizarii oportunitatii implementarii unor instrumente macroprudentiale care sa asigure ca nivelul de indatorare a populatiei este sustenabil. CNSM va emite periodic recomandari privind aplicarea amortizorului anticiclic de capital in Romania, in conformitate cu prevederile legale aplicabile la nivel european.

In baza Recomandarii CERS/2015/1 privind recunoasterea si stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice pentru expunerile fata de tari terte, CNSM a evaluat semnificatia tarilor terte pentru sectorul bancar romanesc din perspectiva stabilirii ratelor amortizoarelor anticiclice de capital, constatandu-se ca expunerile sectorului bancar romanesc fata de statele terte sunt in continuare reduse, nefiind identificate tari terte semnificative. In acest context, CNSM a recomandat BNR sa evalueze periodic tarile terte semnificative pentru sectorul bancar romanesc in ceea ce priveste recunoasterea si stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital, urmand a propune masurile care se impun daca expunerile catre statele respective devin semnificative.

In baza Recomandarii CERS/2016/14 privind acoperirea unor lacune la nivelul datelor privind bunurile imobile), CNSM a evaluat necesitatea largirii sferie de curpindere a informatiilor statistice necesare analizelor privind piata imobiliara, avand in vedere rolul important al sectorului imobiliar pentru economie. Astfel, CNSM a luat nota de preocuparile BNR de colectare de informatii suplimentare privind riscurile care provin dinspre sectorul imobiliar rezidential. Totodata, CNSM a recomandat BNR si ASF sa colecteze informatii de la principalii investitori din piata imobiliara comerciala si de la institutiile financiare pentru acoperirea nevoilor de date privind piata fizica, precum si a celor privind volumul investitiilor si al finantarilor imobiliare.

Consiliul National pentru Supraveghere Macroprudentiala (CNSM) a luat nota de preocuparile BNR de colectare de informatii suplimentare privind riscurile care provin dinspre sectorul imobiliar rezidential. CNSM a recomandat BNR si ASF sa colecteze informatii de la principalii investitori din piata imobiliara comerciala si de la institutiile financiare pentru acoperirea nevoilor de date privind piata fizica, precum si a celor privind volumul investitiilor si al finantarilor imobiliare, se arata intr-un comunicat al Consiliului, remis dupa sedinta care a avut loc in 14 iunie. Economia Romaniei se confrunta cu un un nou risc, cel al accelerarii preturilor din domeniul imobiliar, potrivit Raportului asupra stabilitatii financiare, prezentat de viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Liviu Voinea.Pana acum, aceste informatii erau colectate de Institutul National de Statistica, dar riscul aparitiei unei noi bule speculative imobiliare devine tot mai serios, mai ales in Capitala, si in cateva mari orase (Clujul, in primul rand).Ineresant este ca achizitia de imobile nu se face prin credit, ci de cele mai multe ori prin tranzactii cash. "E foarte posibil sa asistam la incercarea de albire a unor bani obtinuti in conditii discutabile, bani ai caror urma s-ar pierde prin asemenea achizitii. In intalnirile periodice cu clientii din tara, suntem foarte des intrebati daca merita sa isi plaseze banii in active imobiliare, iar sumele de care se discuta sunt de sute de mii de euro cash", a declarat pentru HotNews un bancher local.A fost stabilit calendarul sedintelor Consiliului general al CNSM pentru perioada iunie 2017 - iunie 2018. Urmatoarea sedinta este planificata a avea loc in data de 4 septembrie 2017.Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala a fost infiintat in baza Legii nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national, asigurandu-se astfel implementarea Recomandarii Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudential al autoritatilor nationale.Din cadrul CNSM fac parte reprezentanti ai Bancii Nationale a Romaniei, ai Autoritatii de Supraveghere Financiara si ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea in domeniul supravegherii macroprudentiale a sistemului financiar national, prin stabilirea politicii macroprudentiale si a instrumentelor adecvate pentru punerea in aplicare a acesteia.