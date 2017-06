Voinea: Din perspectiva politicii monetare nu exista alta optiune pentru Romania decat aderarea la zona euro

Din perspectiva politicii monetare nu exista alta optiune pentru Romania decat aderarea la zona euro, iar problema este cand si cum, a declarat, miercuri, Liviu Voinea, viceguvernator al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), la forumul "Romania 10 ani in UE. Progrese, perspective de dezvoltare, provocari", potrivit Agerpres. "Doresc sa exprim cu claritate punctul de vedere al Bancii Nationale cu privire la aderarea Romaniei la zona euro. Din perspectiva politicii monetare nu exista alta optiune pentru Romania decat aderarea la zona euro. Putem discuta cum si cand, dar nu cu scopul de a amana sine die, ci din dorinta de a face o trecere lina atunci cand economia va fi suficient de competitiva si de pregatita", a spus Liviu Voinea.Acesta a relatat o discutie avuta cu uu agent de paza de la o farmacie care l-a intrebat daca prin trecerea la euro salariul lui va scadea. Voinea i-a explicat ca prin trecerea la euro salariul lui nu va scadea pentru ca moneda locala, leul, va disparea, iar in acest fel salariul lui poate sa scada doar fata de alte valute."Iata ca oamenii sunt preocupati de aspectul trecerii la euro si ca este util sa explicam in ce consta acesta in cele mai mici detalii. Nu este prima oara cand sunt intrebat lucruri concrete despre trecerea la euro. De exemplu, am un var in Drobeta-Turnu Severin, pensionar si el si sotia, care era preocupat de faptul ca pensia sotiei sale, de 900 de lei, ar urma sa se transforme in doua bancnote de 100 de euro. Desi avand aceeasi valoare, impactul psihologic de a vedea ca dupa o munca de o viata primesti doua hartii nu trebuie subestimat. Si aceste doua exemple din viata reala vorbesc despre faptul ca trecerea la euro nu inseamna o simpla schimbare de bancnote sau de monede. Este un proces complex, cu implicatiile dintre cele mai diverse si profunde si fara indoiala nu poate fi declansat decat de o decizie politica bazata pe un larg consens in societate", a spus Liviu Voinea.