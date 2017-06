Euro se apropie de 4.6 lei. Moneda nationala, afectata de criza politica

Euro se apropie tot mai mult de nivelul de 4.6 lei, marti BNR afisand o medie de 4.5957 lei pentru un euro. Dolarul s-a intarit in fata celorlalte monede majore dupa ce un oficial important al Fed a spus ca ratele de dobanda vor continua sa creasca; euro a pierdut teren pana in apropierea nivelului USD 1.1140/EUR, revenind spre USD 1.1157/EUR. Potrivit unor surse din cadrul departamentele de trezorerie ale unor banci, volatilitatea leului va creste atata timp cat va dura scandalul politic, unii avansamd un curs de 4.64 lei/euro in scenariul negativ al prelungirii crizei politice."Cum astazi nu sunt programate anunturi economice importante, pietele vor acorda probabil mai multa atentie diverselor declaratii ale politicienilor. Presedintele Camerei Reprezentantilor a SUA a spus ca este hotarat sa finalizeze reforma sistemului fiscal in 2017; aceasta este una din principalele promisiuni din campania prezidentiala si mediul de afaceri face presiuni pentru respectarea ei.Guvernatorul Bancii Angliei a declarat ca economia UK nu se afla intr-un moment potrivit pentru cresterea ratelor de dobanda, atragand in acelasi timp atentia asupra potentialului efect negativ asupra veniturilor pe care il va exercita Brexit.In Bucuresti, coalitia aflata la putere pe de-o parte si PM pe de alta parte calculeaza posibila distributie a voturilor la motiunea de cenzura de maine si negociaza in continuare aliante posibile", se arata in raportul trimis marti investitorilor de catre o banca comerciala locala.