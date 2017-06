UniCredit: ​Tensiunile politice au dus leul foarte aproape de limita superioara a intervalului de tranzactionare de 4,60.fata de euro, iar trendul crescator ar putea continua / Vezi cum vede banca evolutia leului in urmatoarele luni (raport)

documente Raport UniCredit (20 Iun 2017) PDF, 515KB

Tensiunile politice locale, intensificate dupa ce coalitia de guvernare PSD-ALDE si-a retras sprijinul pentru prim-ministrul (PM) Sorin Grindeanu, au dus leul foarte aproape de limita superioara a intervalului de tranzactionare de 4,60.fata de euro, iar trendul crescator ar putea continua, arata intr-un raport transmis marti de economistul sef al UniCredit Bank, Anca Aron. "Nu excludem propagarea aceluiasi fenomen si e piata obligatiunilor de stat, daca tensiunile se amplifica", noteaza autoarea raportului, care admite ca pana acum obligatiunile romanesti nu au fost afectate de criza politica actuala.UniCredit anticipeaza o crestere economica pentru 2017 de 3.9%, un consum privat in decelerare puternica de la 7.4 la 4.3%, o reducere a rezervelor valutare ale Romaniei de la 34.2 mld euro la 32.7 mld euro si un curs al euro de 4.58 la finele acestui an si de 4.63 in 2018.Mai sus, aveti prognoza UniCredit pe urmatoarele luni ale cursului leului in fata francului elvetian si euro.Raportul integral al UniCredit poate fi citi alaturat: