Croitoru, BNR: Trebuie crescuta integritatea Guvernului pentru ca economia sa creasca sustenabil

Economia Romaniei are nevoie de o integritate mai mare a Guvernului pentru a creste sustenabil pe termen lung, in conditiile in care exista o puternica corelatie intre cele doua, a declarat marti un consilier al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Lucian Croitoru, in cadrul evenimentului Profit Growth Forum, citat de News.ro. Croitoru considera ca o economie nu poate creste sustenabil fara o evolutie in paralel si a integritatii Guvernului, in contextul in care tarile cele mai dezvoltate au, de regula, si cele mai scazute niveluri ale coruptiei."Pentru a creste sustenabil, trebuie sa crestem integritatea guvernului (...). Exista o puternica corelatie intre integritate guvernului si o crestere puternica. Acum, Romania are un nivel al integritatii guvernamentale la 40%¬, a afirmat Croitoru.El a subliniat ca exista si o legatura puternica intre reducerea coruptiei si cresterea economiei. In plus, avansul gradului de intermediere financiara este si el foarte important pentru o dezvoltare sustenabila, potrivit lui Croitoru.In cadrul aceluiasi eveniment, directorul general al BCR, Sergiu Manea, a subliniat si impotanta dezvoltarii infrastructurii in vederea atragerii de investitii pe termen lung."Investitiile in infrastructura de transport sunt esentiale. Cresterea eficientei in transporturi atrage dupa sine si investitii in parcuri industriale si logistice", a afirmat Manea.