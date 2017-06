Cum se va misca leul in urmatoarea perioada? Cand ar putea interveni BNR in piata ca sa calmeze eventuale "incendii" pe curs? Vezi in text ce spun bancherii, cei mai implicati in tranzactiile valutare?

Alti economisti sefi ai unor institutii de credit din Romania sunt mai nuantati. "BNR este posibil sa fi intervenit deja in piata; oricum probabil ca nu va lasa leul pentru multa vreme peste 4.60. Daca galagia politica se potoleste ne asteptam sa avem o revenire rapida a leului in zona 4.50-4.55/EUR unde ne asteptam sa ramana pana catre sfarsitul anului. Dar nici in caz contrar nu vedem o crestere peste 4.65/EUR decat pe termen scurt. Fata de CHF este mai complicat fiindca depinde de rata EUR/CHF destul de volatila in ultima vreme (in favoarea noastra de asta data)", a explicat pentru HotNews.ro un alt economist sef de banca.

UniCredit anticipeaza o reducere a rezervelor valutare ale Romaniei de la 34.2 mld euro la 32.7 mld euro si un curs al euro de 4.58 la finele acestui an si de 4.63 in 2018.

"Estimarea BCR cu privire la eur/ron este pentru sfarsitul lui septembrie 2017 de 4,60 iar pentru sfarsitul lunii decembrie 2017, de 4,62. Din pacate pentru chf/ron nu facem prognoze, BCR neavand in portofoliu active in aceasta moneda. In ce priveste politica BNR de interventie, nu cred ca aceasta s-ar ancora momentan la un anumit prag. Banca centrala cu siguranta monitorizeaza permanent piata valutara, dar problema unei interventii deliberate si de efect s-ar pune cred doar in cazul unei volatilitati neobisnuite, insotita eventual de iesiri mai semnificative de capitaluri din tara. Cand zic neobisnuit ma refer la miscari de cateva puncte procentuale intr-un interval de cateva, sa zicem 2-3 sedinte de tranzactionare", a explicat pentru HotNews.ro Horia Braun, economistul sef al celei mai mari banci locale-BCR."O astfel de situatie pare putin probabila pe partea de depreciere in contextul global actual, care e destul de pozitiv in ce priveste investitiile cu risc, inclusiv pe piete asa-zis emergente similare Romaniei. Pe de alta parte, insa, BNR ar putea aplica niste operatiuni sa-i zicem de reglaj fin (fine tuning) a rezervei valutare, in sensul de a vinde in piata ocazional (si eventual cand cursul e usor mai depreciat) si in volume relativ mai mici o parte din sumele atrase in valuta de Ministerul de Finante fie de pe pietele internationale (ca urmare a emisiunilor de euroobligatiuni), fie acumulate ca urmare a intrarilor de fonduri europene", a mai spus Horia Braun.