Leul se apropie si mai mult de pragul psihologic de 4.6 unitati in fata euro. Isarescu: Leul nu se depreciază. Este unde trebuie.

BNR a afisat miercuri la pranz o medie de 4,5987 lei/euro, 4,2371 lei/chf si de 4,1287 lei/usd

BCR: Estimam un curs eur/ron pentru sfarsitul lui septembrie 2017 de 4,60 iar pentru sfarsitul lunii decembrie 2017, de 4,62

Alti economisti sefi ai unor institutii de credit din Romania sunt mai nuantati. "BNR este posibil sa fi intervenit deja in piata; oricum probabil ca nu va lasa leul pentru multa vreme peste 4.60. Daca galagia politica se potoleste ne asteptam sa avem o revenire rapida a leului in zona 4.50-4.55/EUR unde ne asteptam sa ramana pana catre sfarsitul anului. Dar nici in caz contrar nu vedem o crestere peste 4.65/EUR decat pe termen scurt. Fata de CHF este mai complicat fiindca depinde de rata EUR/CHF destul de volatila in ultima vreme (in favoarea noastra de asta data)", a explicat pentru HotNews.ro un alt economist sef de banca.

UniCredit anticipeaza o reducere a rezervelor valutare ale Romaniei de la 34.2 mld euro la 32.7 mld euro si un curs al euro de 4.58 la finele acestui an si de 4.63 in 2018.

Monedele Europei emergente s-au tranzactionat in intervale inguste fata de euro. Leul, afectat de galagia politica se mentine in jurul a 4.5940/EUR. "Deprecierea usoara din ultimele zile a fost cauzata in special de criza politica, dar amplitudinea ei este una nesemnificativa pentru moment. Daca situatia politica se calmeaza, asteptarile noastre anterioare raman in continuare valabile - o evolutie relativ stabila a cursului de schimb al leului in trimestrele urmatoare. Fundamentele economice in deteriorare (in special deteriorarea competitivitatii generate de o crestere salariala mult peste cresterile de productivitate si derapajul bugetar) par a exclude posibilitatea aprecierii leului.", explica Ionut Dumitru, economistul sef al Raiffeisen Bank pentru HotNews.ro. "Evolutia cursului de schimb este fireasca fara a exista niciun fel de derapaje. Leul a evoluat firesc si este o moneda stabila, ceea ce demonstreaza inca odata maturitatea si eficienta conduitei politicii monetare" explica pentru HotNews.ro si economistul sef al BRD, Florian Libocor."Romanii nu mai trebuie sa creada ca leul se va deprecia continuu, cursul de schimb fiind unde trebuie", a afirmat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferinta organizata miercuri de BNR si Banca Europeana de Investitii."Leul s-a depreciat fata de euro cu 0.75% in ultima luna si cu 1.2% fata de 30 decembrie 2016. Raportat la dolar leul a pierdut 0.81% in ultima luna dar a castigat 4.3% fata de 30 decembrie 2016. Citind aceste cifre reiese ca moneda nationala este matura si stabila, o moneda in care eu am incredere. Mai mult, chiar daca tensiuni vor mai exista in sfera economica si/sau politica, nu am niciun fel de motiv sa nu am incredere in moneda nationala. Tinand seama de regimul cursului de schimb, de flotare controlata, si de strategia de politica monetara, de tintire directa a inflatiei, am incredere ca autoritatea monetara are atat capacitatea cat si instrumentele necesare gestionarii situatiilor sensibile. Astfel, acum nu am motive pentru a ajusta estimarea de curs de schimb publicata in raportul semestrial REO emis in luna aprilie a acestui an", mai spune Libocor."Estimarea BCR cu privire la eur/ron este pentru sfarsitul lui septembrie 2017 de 4,60 iar pentru sfarsitul lunii decembrie 2017, de 4,62. Din pacate pentru chf/ron nu facem prognoze, BCR neavand in portofoliu active in aceasta moneda. In ce priveste politica BNR de interventie, nu cred ca aceasta s-ar ancora momentan la un anumit prag. Banca centrala cu siguranta monitorizeaza permanent piata valutara, dar problema unei interventii deliberate si de efect s-ar pune cred doar in cazul unei volatilitati neobisnuite, insotita eventual de iesiri mai semnificative de capitaluri din tara. Cand zic neobisnuit ma refer la miscari de cateva puncte procentuale intr-un interval de cateva, sa zicem 2-3 sedinte de tranzactionare", a explicat pentru HotNews.ro Horia Braun, economistul sef al celei mai mari banci locale-BCR."O astfel de situatie pare putin probabila pe partea de depreciere in contextul global actual, care e destul de pozitiv in ce priveste investitiile cu risc, inclusiv pe piete asa-zis emergente similare Romaniei. Pe de alta parte, insa, BNR ar putea aplica niste operatiuni sa-i zicem de reglaj fin (fine tuning) a rezervei valutare, in sensul de a vinde in piata ocazional (si eventual cand cursul e usor mai depreciat) si in volume relativ mai mici o parte din sumele atrase in valuta de Ministerul de Finante fie de pe pietele internationale (ca urmare a emisiunilor de euroobligatiuni), fie acumulate ca urmare a intrarilor de fonduri europene", a mai spus Horia Braun.