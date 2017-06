Peste 1,2 milioane tigarete si o autoutilitara in valoare totala de aproximativ 185.000 de euro, retinute in vederea confiscarii de vamesii din Capitala

Marti, in cadrul unei actiuni comune cu Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, Politia Sector 3 - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, inspectorii Directiei Regionale Vamale Bucuresti au retinut in vederea confiscarii un numar de 197.360 fire tigarete marca Rothmans - cu timbru fiscal Ucraina si Marble - fara timbru fiscal. Tigaretele destinate comercializarii ilicite au fost descoperite cu ocazia unui control in trafic efectuat pe raza judetului Ilfov, disimulate intr-un locas special amenajat in interiorul unei autoutilitare marca Mercedes, inmatriculata in judetul Botosani.De asemenea in data de 21.06.2017, in continuarea aceleiasi actiuni au fost retinute in vederea confiscarii un nr. de 1.004.540 fire tigarete.Tigaretele diverse marci (Ashima, Rothmans, Marble, Ritm, Hilton, etc.) unele cu timbru fiscal Republica Moldova, altele fara timbru fiscal, au fost descoperite cu ocazia unei perchezitii, depozitate impreuna cu alte marfuri intr-un spatiu din sectorul 5 - Bucuresti.Intreaga cantitate de tigarete precum si autoutilitara in valoare totala de aproximativ 185.000 euro au fost retinute in vederea confiscarii de catre inspectorii B.E.M. - D.R.V. Bucuresti, iar verificarile in cauza vor fi continuate de catre organele de politie, sub aspectul savarsirii unor fapte de natura penala.